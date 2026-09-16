¡Guau! CDMX tendrá Utopía Canina con zonas acuáticas y de juegos para perros

En la CDMX se inaugurará el Centro de Cuidado Animal, un espacio de 50 mi metros cuadrados donde se albergará hasta a 600 peros en situación de abandono o maltrato y se creará una Utopía Canina, así que si tienes mascotas, te compartimos todos los detalles.

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¿Qué habrá en la Utopía Canina?

En este lugar los perros podrán nadar, ejercitarse y explorar, de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) se trata de un lugar de cuatro hectáreas que contará con:

Ruedas de hamster para correr y hacer ejercicio

Patio de burbujas

Fuentes danzantes

Alberca de clavados

Cascada con tobogán

Chapoteadero

Isla con puentes

Resbaladilla

Circuito de agilidad

Lanzamiento de frisbee

Gimnasio canino

Laberinto canino

Pero no solo habrá espacios para las mascotas, también contará con foro al aire libre, sala de usos múltiples, área de juegos infantiles, cafetería, ludoteca y audiorama para la convivencia en familia.

Ubicación de la Utopía Canina

La Utopía Canina se ubicará en Avenida Aeropuerto/Boulevard Puerto Aéreo, a un costado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la alcaldía Venustiano Carranza. Este espacio formará parte del Centro de Cuidado Animal que contará con un Módulo médico veterinario, áreas de recreación, adiestramiento, circuito de agilidad y un centro de voluntariado.

Se tiene previsto que el Centro de Cuidado Animal se inauguré en los próximos días.

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