CCH Sur protesta por el asesinato de Jesús Israel; lo que ha pasado con Lex Ashton a un año del crimen

Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur realizaron una protesta a manera de homenaje para el estudiante Jesús Israel, quien fue asesinado el pasado 22 de septiembre de 2025. El horrendo crimen de Lex Ashton, otro alumno del plantel conmocionó a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hace un año.

Con flores, veladoras, carteles con mensajes de denuncia y fotografías, los jóvenes realizaron una ofrenda en el estacionamiento del plantel, el lugar donde ocurrió el ataque. Después, los estudiantes llevaron también la memoria de su compañero a las calles, donde realizaron una pequeña protesta sobre la calle Llanura.

“A Jesús lo mató la negligencia”, “Jesús no será olvidado” y “No me quiero morir en CCH”, eran algunos de los mensajes que se podían leer en los carteles de los estudiantes.

🕯️A un año de la tragedia del CCH Sur



Este 22 de septiembre se cumple un año del asesinato de Jesús Israel, alumno del plantel. Para recordarlo, el @cchsur_oficial realizará una jornada con diversas actividades en sus instalaciones



📹: Rubén Mendoza (@mendoza_ruben) | Azteca… pic.twitter.com/sK0542OKc3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 22, 2026

A petición de los padres de Jesús Israel, el CCH Sur realizará a lo largo de la semana la jornada “De la memoria a la paz: sanando el CCH Sur”, con actividades de sensibilización, cuidado de la salud mental y de convivencia pacífica.

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¿Qué hizo Lex Ashton en el CCH Sur?

El 22 de septiembre de 2025, Lex Ashton “N”, de 19 años, ingresó al CCH Sur con una mochila en la que llevaba oculta una guadaña. El chico que pertenecía al movimiento digital conocido como incel, entró al plantel de la UNAM con la intención de asesinar a siete estudiantes.

Lex Ashton halló a una pareja en el estacionamiento del CCH Sur y se fue contra ellos. Logró herir de muerte a Jesús Israel, mientras que su novia logró escapar. Fue entonces que uno de los trabajadores de mantenimiento, Armando Bárcena, de 65 años, lo enfrentó. El atacante le clavó la guadaña en el cráneo, donde se quedó atorada, lo que permitió que el trabajador lo detuviera. Esto impidió que Ashton cometiera más crímenes. Luego, subió a un edificio y se lanzó desde ahí con la intención de quitarse la vida; no obstante, no lo consiguió y fue detenido.

¿Qué ha pasado con Lex Ashton a un año del crimen en el CCH Sur?

Desde hace un año, Lex Ashton se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente, luego de que un juez rechazó una solicitud de la defensa para trasladarlo a una institución especializada en salud mental.

David Retes, abogado de Lex Ashton, sostiene que su cliente no había recibido atención psiquiátrica ni médica adecuada durante su estancia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. El abogado pretende sostener que Ashton atravesaba un brote psicótico durante los ataques. Asimismo, afirma que el joven fue diagnosticado con trastorno depresivo persistente, también conocido como distimia, durante evaluaciones realizadas después de los hechos.

La siguiente audiencia quedó prevista para el 30 de septiembre de 2026, cuando se analizarían las pruebas ofrecidas por ambas partes.

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