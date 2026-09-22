Línea 3 del Metro CDMX será renovada: obras, trenes nuevos y cuándo comienzan

Si usas el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) tenemos buenas noticias, el Gobierno capitalino ya tiene empresa responsable para la modernización de la Línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad.

El proyecto de modernización de la Línea 3 del Metro fue entregado a un consorcio encabezado por la constructora portuguesa Mota-Engil, en el que también participa la empresa ferroviaria china CRRC Zhuzhou Locomotive, firma que intervino en los trabajos de modernización de la Línea 1.

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Mota-Engil renovará la línea 3 del Metro CDMX

Las obras quedaron en manos de Mota-Engil México, empresa de origen portugués, dentro de un esquema de coinversión para la modernización de la Línea 3.

De acuerdo con los datos difundidos sobre el nuevo proyecto, el consorcio tendrá a su cargo diferentes trabajos de infraestructura y material rodante para la Línea 3.

Al llegar a los andenes, es recomendable desplazarse a lo largo de ellos y no rebasar la línea de seguridad. pic.twitter.com/vF3ZiOtPad — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 23, 2026

El procedimiento recibió dos propuestas y la oferta seleccionada obtuvo 90.44 puntos en la evaluación general.

El monto acumulado previsto para pagos por disponibilidad y operación asciende a 25 mil 180.4 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas.

¿Qué obras harán en la Línea 3 del Metro CDMX?

La modernización será integral e incluye la adquisición de 45 trenes nuevos, así como la sustitución de las vías y la actualización de los sistemas eléctricos, de control y señalización.

También se contempla la rehabilitación de las estaciones y distintas intervenciones para atender problemas de infraestructura que presenta la línea, entre ellos hundimientos diferenciales y desgaste de algunos componentes.

Los trabajos principales están programados para 2027. Durante lo que resta de 2026 no se contempla el cierre de estaciones ni la suspensión del servicio de la Línea 3.

La intención de las autoridades es reducir las afectaciones mediante una intervención escalonada. Previamente se ha planteado que algunas labores puedan realizarse durante las noches, fines de semana y por tramos.

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