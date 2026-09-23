Bloqueos de diversos colectivos paralizarán calles y avenidas principales de CDMX hoy

Si eres automovilista y no quieres quedarte varado en el tráfico, te decimos en qué calles y avenidas se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones hoy para que tomes previsiones.

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Bloqueos de diversos colectivos provocarán cierres viales

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) se llevarán a cabo las siguientes movilizaciones:

Petroleros Unidos por México se manifestarán a las 07:30 horas en la Torre Ejecutiva Pemex (Puerta 20) en Bahía de San Hipólito No. 20 , colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Extrabajadores de la extinta ruta 100 llevarán a cabo una movilización a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobierno ubicada en Av. Plaza de la Constitución No. 1 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Sociedad Civil Mexicana se manifestarán a las 11:00 horas en la Junta de Asistencia Privada de México en Calderón de la Baraca No. 92 , colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Liga Comunista 23 de septiembre realizarán bloqueos a las 12:00 horas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco en Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Wilfrido Massieu , colonia Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero.

, colonia Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero. Integrantes de Plataforma 4:20 se manifestarán a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. Libres y Combativas MX llevarán a cabo una manifestación a las 12:00 horas en Juzgados Penales de la Ciudad de México en D r. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Colectivo Casanova se manifestarán a las 13:00 horas en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fortuna , colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero.

, colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero. Colectivo Nacional “No más presos inocentes” se movilizarán a las 15:30 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50 , colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Movimiento de Regeneración Sindical se manifestarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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