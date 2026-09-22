Hay partículas PM2.5 en el ambiente que afectan la calidad del aire en CDMX, ¿habrá Doble Hoy No Circula?

La CDMX es una de las ciudades más grandes del mundo y diariamente circulan miles de vehículos, por ello el Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis de la calidad del aire y hoy se detectaron partículas contaminantes que dañan la salud de las personas.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

De acuerdo con el reporte, la calidad del aire hoy es aceptable y el nivel de riesgo moderado pero hay partículas contaminantes PM2.5. Estos contaminantes microscópicos se originan por la quema de combustibles fósiles como gasolina y diésel, industrias, incendios forestales y quema de basura.

Debido a su tamaño, no se pueden filtrar y son capaces de ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo provocando asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis y neumonía. Los sectores de la población más vulnerables son los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Pero no solo dañan la salud de las personas, también contribuyen a la deposición ácida dañando los suelos, alteran los nutrientes de los ecosistemas y deterioran materiales y la superficie de los edificios por acumulación ácida.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son las encargadas de determinar cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y esto ocurre cuando los índices rebasan los 150 puntos.

Por ahora no se tiene previsto que se active pero las condiciones meteorológicas pueden favorecer la concentración de contaminantes. Por ahora los vehículos que tienen prohibido circular en CDMX y Edomex son los holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placa 7 y 8.

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