Fiesta del Grito 2026: Lista de objetos PROHIBIDOS que te quitarán antes de entrar al Zócalo

¿Vas a ir a la Fiesta del Grito en el Zócalo de la CDMX? Si tienes planeado asistir con tu familia a disfrutar de las actividades de los festejos patrios y del concierto en vivo y totalmente gratuito de Intocable, es indispensable que consideres que hay objetos prohibidos que te retirarán en los filtros antes de ingresar a la Plancha del Zócalo.

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Lista COMPLETA de objetos que no puedes llevar a la Ceremonia del Grito en el Zócalo

La fiesta mexicana ya comenzó en el Zócalo capitalino, donde se tienen programadas diversas actividades, así como la venta de antojitos mexicanos para el disfrute de las familias que acuden a presenciar la Ceremonia del Grito.

¡Celebra con prevención!



Ten presentes las siguientes recomendaciones para evitar riesgos si asistes a #EventosMasivos.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/BVssS9lX7h — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2026

Por esta razón, las autoridades capitalinas implementaron distintos filtros de seguridad con la finalidad de evitar que ingresen a la Plancha del Zócalo objetos que puedan poner en riesgo a las familias. Estos son los objetos prohibidos hoy 15 de septiembre, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC:

Objetos punzocortantes

Pirotecnia

Bebidas alcohólicas

Asimismo, las autoridades de la SGIRPC de la Ciudad de México también emitieron las siguientes recomendaciones:

No acudir con animales de compañía

Usar bloqueador e hidratarse de manera constante

e hidratarse de manera constante No descuidar a niños ni adultos mayores

Acordar un punto de reunión con familiares y amigos

OJO: Al término del evento esperar a que las salidas sean despejadas para evitar empujones y aventones

¿A qué hora es la Ceremonia del Grito hoy 15 de septiembre?

Como cada año, se espera que la Ceremonia del Grito comience en punto de las 23:00 horas; esto será después del concierto de Intocable.

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