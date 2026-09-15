Robo de mascotas se dispara en CDMX; Fiscalía investiga más del doble de casos

Las investigaciones por robo de animales en la Ciudad de México registraron un fuerte incremento durante 2026, de acuerdo con cifras de la Fiscalía de la CDMX.

El aumento ocurre mientras propietarios y organizaciones dedicadas al bienestar animal advierten sobre dificultades para recuperar a perros y gatos desaparecidos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto aumentaron las investigaciones por robo de mascotas en CDMX?

Entre enero y julio de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contabilizó 59 carpetas de investigación por robo de animales.

Por su parte durante el mismo periodo, pero de este año, la institución recibió 123 carpetas, un incremento de 108.5% en este tipo de casos.

Aunque es importante señalar que la cifra de 2026 no contabilizó los datos de mayo, por lo que el número de denuncias podría incrementar cuando exista información completa.

También existen antecedentes de robos cometidos directamente contra propietarios. En años recientes, autoridades y organizaciones han señalado que los animales pueden ser sustraídos con objetivos como reventa o reproducción.

Investigarán a paseadores de perros en CDMX

Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con los paseadores de perros, debido a que tienen acceso temporal a las mascotas y pueden conocer las rutinas de sus propietarios.

Organizaciones como Pasos Perrunos han documentado casos de animales que desaparecieron mientras estaban bajo el cuidado de paseadores.

En algunas situaciones, las víctimas han encontrado dificultades para que los hechos sean investigados inicialmente como robo, debido a que existía una relación de prestación de servicios entre el dueño y el cuidador.

En 2024 se estableció la creación de un padrón para paseadores en la capital, pero su implementación no ha avanzado como se esperaba.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.