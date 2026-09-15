Desfile Militar 2026: horario, ruta y calles cerradas el 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre se realizará en la Ciudad de México el tradicional Desfile Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, uno de los principales actos de las Fiestas Patrias.

El recorrido se realizará en el Zócalo capitalino y avanzará por distintas vialidades del Centro Histórico. Si no te lo quieres perder, aquí en adn Noticias te contamos el horario, la ruta y todos los detalles del Desfile Militar 2026.

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¿A qué hora empieza el Desfile Militar del 16 de septiembre?

El Desfile Militar 2026 comenzará a las 10:00 am en la Plaza de la Constitución. Se prevé que los contingentes avancen durante buena parte de la mañana en un recorrido que podría durar entre 3 y 4 horas.

El desfile contará con la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, dentro de las actividades conmemorativas por el aniversario de la Independencia.

Para quienes quieran acudir como espectadores, se recomienda llegar con anticipación, especialmente debido a los cierres y a la concentración de personas en las inmediaciones del Centro Histórico.

#Boletín | Con motivo de los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de #Independencia, que se llevarán a cabo el 15 de septiembre, y del #DesfileMilitar del 16 del mes patrio, por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, la @SSC_CDMX implementará diversos… pic.twitter.com/VotW5dxxXY — PBI_SSC (@PBI_SSC) September 14, 2026

¿Cuál será la ruta del Desfile Militar 2026?

El recorrido iniciará en el Zócalo y continuará por:

5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Campo Marte

De esta manera, los contingentes avanzarán desde el Centro Histórico hacia el poniente de la capital hasta concluir en la zona de Campo Marte.

¡Falta 1 día para el Desfile Cívico-Militar 2026!



El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional estamos preparados para demostrar la gallardía, patriotismo y alto grado de adiestramiento en los diferentes contingentes, que participarán en la conmemoración del 216… pic.twitter.com/LH6OlAsQiX — @Defensamx (@Defensamx1) September 15, 2026

¿Qué calles estarán cerradas por el desfile?

Las principales vialidades que tendrán afectaciones son 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, además de calles aledañas conforme avance el operativo.

De acuerdo con información difundida por las autoridades, participarán 3 mil 400 elementos de la SSC y 125 unidades, mientras que personal de Control de Tránsito se encargará de implementar los ajustes viales.

Entre las alternativas para rodear las zonas afectadas se encuentran vialidades como Circuito Interior, Anillo Periférico, Eje 3 Oriente, Eje 1 Oriente, Río de la Loza y Constituyentes, dependiendo del punto de origen y destino.

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