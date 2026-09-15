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Autoridades del Metro CDMX aseguran más de 400 kilos de pirotecnia por operativo durante Fiestas Patrias

Siete estaciones del Metro cuentan con una mayor vigilancia durante el operativo “Cero Pirotecnia” para reducir riesgos dentro de las instalaciones del transporte.

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2 minutos lectura
Escrito por: Pablo Godoy

Durante estas Fiestas Patrias, en el Metro de la Ciudad de México se realizó el operativo “Cero Pirotecnia” para evitar el ingreso y traslado de cohetes y otros artículos elaborados con pólvora en sus instalaciones.

Como resultado de estas acciones, autoridades han asegurado 439 kilogramos de pirotecnia entre el 1 y 14 de septiembre, principalmente mediante revisiones y vigilancia en distintos puntos de la red.

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Operativo “Cero Pirotecnia” en Metro CDMX

El operativo se realiza en las 12 Líneas del Metro, con apoyo de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), Policía Auxiliar y personal de Seguridad Institucional del Metro.

Aunque la vigilancia se mantiene en toda la red, las autoridades identificaron siete estaciones donde se reforzaron las acciones preventivas:

  1. Candelaria
  2. Merced
  3. Pino Suárez
  4. Balderas
  5. Hidalgo
  6. Indios Verdes
  7. Jamaica

Estos puntos son considerados estratégicos para detectar posibles intentos de ingreso o traslado de artículos pirotécnicos, particularmente durante los días de mayor actividad comercial y celebración por las Fiestas Patrias.

“Cero Pirotecnia”: ¿hasta cuándo está vigente el programa?

Este dispositivo de seguridad en las instalaciones del Metro continuará hasta el miércoles 16 de septiembre, reforzando las medidas en estas Fiestas Patrias.

Además, el Metro CDMX invitó a la población a no ingresar, transportar o comercializar pirotecnia dentro de sus instalaciones.

La medida busca reducir riesgos para los pasajeros, trabajadores y la infraestructura, debido a que los productos con pólvora pueden provocar incendios, lesiones o afectaciones al servicio.

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