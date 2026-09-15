Desfile Militar CDMX: Estas son las calles cerradas y alternativas viales para el 16 de septiembre

El Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre, provocará importantes afectaciones a la circulación en la Ciudad de México. Si tienes previsto pasear por los alrededores del Centro Histórico o Paseo de la Reforma durante la jornada de este miércoles será necesario anticipar los traslados.

El Desfile del 16 de septiembre comenzará a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), en el Zócalo capitalino y los contingentes avanzarán hacia el Campo Marte en un recorrido que generará cierres temporales en varias de las principales vialidades de la capital del país.

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¿Qué calles estarán cerradas por el Desfile Militar del 16 de septiembre 2026?

Entre las vialidades que tendrán afectaciones por el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 se destacan:

5 de mayo

Avenida Juárez

Eje central Lázaro Cárdenas

Paseo de la Reforma.

La zona del Zócalo y los puntos cercanos al recorrido también tendrán restricciones a la circulación. Las autoridades recomiendan considerar que las afectaciones podrían prolongarse durante buena parte de la mañana debido al desarrollo del Desfile 2026 y operativo de seguridad.

#Boletín | Con motivo de los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de #Independencia, que se llevarán a cabo el 15 de septiembre, y del #DesfileMilitar del 16 del mes patrio, por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, la @SSC_CDMX implementará diversos… pic.twitter.com/VotW5dxxXY — PBI_SSC (@PBI_SSC) September 14, 2026

Alternativas viales ante cierres por Desfile del 16 de septiembre de 2026

Para quienes necesiten cruzar las zonas afectadas, algunas de las opciones señaladas y rutas alternas son:

Presidente Masaryk

Circuito interior

Eje 1 Norte

Avenida Constituyentes

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier.

La recomendación es salir con anticipación, evitar las zonas del recorrido del Desfile, además de considerar tiempos adicionales de traslado.

Desfile Cívico Militar 2026: Afectaciones en AICM y AIFA

El AICM y el AIFA suspenderán temporalmente despegues y aterrizajes entre las 10 de la mañana y las 14:00 horas, por las actividades áreas relacionadas con la celebración. Los pasajeros con vuelos en ese horario deberán confirmar previamente cualquier modificación con su aerolínea. Si vas a circular por la CDMX este 16 de septiembre, ¿ya tienes definida tu ruta alterna?

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