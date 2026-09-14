¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 14 de septiembre?: Estaciones cerradas en las líneas 2 y 12

Si te toca el Hoy No Circula, este lunes 14 de septiembre hay circulación complicada para los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX), especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús.

En primer lugar, las afectaciones estarán en el Metro, debido a que la estación Zócalo (de la línea 2), así como Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlan, Tlaltengo y Tláhuac (de la línea 12) estarán cerradas por las que se debe salir con tiempo, así como buscar rutas alternas.

Mientras tanto, la línea 4 del Metrobús CDMX no tendrá servicio de la Delegación Cuauhtémoc a México-Tenochtitlan por eventos de la zona.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, A y B registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanece cerrada hasta… pic.twitter.com/2z87QSXwYs — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 14, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy lunes 14 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy?

07:32 horas: usuarios reportan retrasos en los RTP de apoyo en la línea 12 del Metro CDMX

del Metro CDMX 07:30 horas: líneas 3, 8 y A del Metro CDMX tienen alta afluencia y autoridades envían unidades vacías

y autoridades envían unidades vacías 07:10 horas: Metro CDMX informa circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12 y B

06:50 horas: Línea 7 del Metro CDMX no tiene afectaciones durante este lunes, de acuerdo a las autoridades

durante este lunes, de acuerdo a las autoridades 06:47 horas: Metro CDMX descarta afectaciones en la línea 2

06:03 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 8 del Metro CDMX ; autoridades informan que agilizan la circulación de los trenes

; autoridades informan que agilizan la circulación de los trenes 06:01 horas: Metro CDMX reportan circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12 y A

05:05 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 3 del Metro CDMX; autoridades descartan afectaciones y aseguran que se agiliza la circulación de los trenes

del Metro CDMX; autoridades descartan afectaciones y aseguran que se agiliza la circulación de los trenes 05:27 horas: reportan retrasos en la línea A del Metro CDMX ; autoridades descartan afectaciones

; autoridades descartan afectaciones 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este 14 de septiembre

07:25 horas: sin servicio la estación Sonora, dirección El Caminero de la Línea 1, por obstrucción de carril

dirección El Caminero de la Línea 1, por obstrucción de carril 04:43 horas: se restablece servicio de la línea 3 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 04:42 horas: por evento en la zona, sin servicio de la Delegación Cuauhtémoc a México Tenochtitlán de la línea 4 (Ruta Norte y Sur) del Metrobús CDMX

de la línea 4 (Ruta Norte y Sur) del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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