Caos en Avenida Tláhuac y manifestantes bloquean Miguel Ángel de Quevedo al sur de la CDMX

Este lunes el sur-oriente de la CDMX está marcado por el caos ya que Avenida Tláhuac y Miguel Ángel de Quevedo se encuentran bloqueados. Alrededor de las 11:30 a.m. ambas arterias presentan manifestantes que impiden el paso de automóviles.

El caos ha provocado serios estragos en el tránsito de dichas zonas al grado de que el Trolebús ha suspendido su servicio de la Línea 7 que cruza Miguel Ángel de Quevedo, Pacífico y Avenida Tláhuac.

#Bloqueo | Hay un bloqueo por manifestantes en Av. Miguel Ángel de Quevedo y Oceanía, col. El Rosedal, alcaldía Coyoacán. Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX está pendiente al desarrollo y promueve el diálogo para liberar la vialidad. pic.twitter.com/RWeCQatB2c — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) September 14, 2026

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Bloqueo en Avenida Tláhuac

En Avenida Tláhuac y Las Torres, un grupo de padres de familia mantienen cerrada la circulación vehicular. Exigen la reapertura del CENDI San Lorenzo, pues aseguran que han pasado varios días y no ven avances suficientes en los trabajos de rehabilitación de los espacios.

Debido a esto los menores permanecen en casa, una situación que, dicen, también está afectando directamente a las familias, pues muchos padres han tenido dificultades para acudir a sus centros de trabajo al no contar con un lugar donde dejar a sus hijos.

El bloqueo ocurre en una zona particularmente complicada para la movilidad, pues en este punto también se ven afectados quienes utilizan la Línea 12 del Metro, que actualmente tiene estaciones cerradas por trabajos de mantenimiento y cuenta con apoyo de unidades de RTP.

Los autobuses del servicio provisional también han quedado atrapados en el congestionamiento generado por el cierre.

Bloqueo en Miguel Ángel de Quevedo y Pacífico

En lo que podría considerarse la misma arteria ya que es la ruta que sigue pero a unos kilómetros más al sur de la CDMX, la Avenida Miguel Ángel de Quevedo a la altura de las oficinas de Protección Federal se mantiene cerrada en ambos sentidos por elementos de la extinta Policía Federal, quienes exigen mejoras en su situación laboral.

Alternativas viales a Avenida Tláhuac y Miguel Ángel de Quevedo

Como alternativas viales hacia Tláhuac está Calzada de Las Torres y en Miguel Ángel de Quevedo se recomienda el Eje 8 Sur y el Circuito Interior Río Churubusco o Eje 10 Sur, Copilco.

Toma previsiones y evita contratiempos.

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