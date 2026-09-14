¿Tu auto se queda en casa? Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 14 de septiembre

¿Tu automóvil se queda en casa este lunes 14 de septiembre? Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) suspendieron la Fase 1 de Contingencia Ambiental por lo que no habrá Doble Hoy No Circula este día, aunque el programa sigue su funcionamiento normal.

Es decir, de acuerdo al calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes descansan los carros con:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 14 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/bx0XEQjAAk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 14, 2026

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¿Qué automóviles están exentos del Hoy No Circula este 14 de septiembre?

La medida restrictiva aplica desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país), ya que si incumples puedes ser acreedor a una multa superior a los tres mil pesos; no obstante, existen algunos automóviles exentos:

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turísticos vigente

¿Se volverá a activar el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes?

Como se mencionó, a las 15:50 horas del domingo 13 de septiembre, CAMe suspendió la Fase 1 de Contingencia Ambiental y todo parece indicar que así seguirá durante el lunes, ya que la Dirección de Monitor Atmosférico marca que el índice de aire y salud es bueno, es decir, que el nivel de riesgo es bajo durante las primeras horas del lunes.

No obstante, estas condiciones pueden cambiar con el pasar de las horas, por lo que es recomendable estar al pendiente de información oficial, así como del clima.

Para este lunes se prevé una máxima que va desde los 24 a los 25º, así como una mínima de 12 a 14º; sin embargo, en la tarde se esperan lluvias con descargas eléctricas, así como posible caída de granizo.

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