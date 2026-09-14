Lunes sin paso por calles cerradas y bloqueos en la CDMX; alternativas viales

Al caos provocado por las inundaciones y las obras de mantenimiento se unirán los cierres viales por accidentes y bloqueos hoy 14 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y tener paciencia.

Este lunes se tienen previstas varias manifestaciones por parte de las siguientes organizaciones:

Alianza Nacional de Jubilados

Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México

Vecinos desalojados de General Anaya #27

Comité de familiares detenidos desaparecidos “Hasta encontrarlos”

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¿En dónde hay bloqueos hoy?

Avenida Tláhuac

Hay movilización de servicios de emergencia por un incidente vial en avenida Tláhuac, al sur y El Tanque, colonia Los Reyes Culhuacán, alcaldía Iztapalapa. Los conductores pueden tomar como alternativa Eje 3 Oriente.

#PrecauciónVial | Movilización de servicios de emergencia por incidente vial en Av. Tláhuac al Sur y El Tanque, col. Los Reyes Culhuacán, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Eje 3 Oriente. pic.twitter.com/hL9r6eKcCh — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 14, 2026





Fray Servando Teresa de Mier

Está cerrada la circulación en la lateral de Fray Servando Teresa de Mier, a la altura de Cucurpe, hasta Eje 3 Oriente, por la instalación de una feria. Los conductores pueden tomar como alternativas:

Carriles centrales de Fray Servando Teresa de Mier

Cecilio Robelo

Avenida del Taller

07:54 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en lateral de Fray Servando Teresa de Mier a la altura de Cucurpe hasta Eje 3 Oriente, por logística. #AlternativaVial Carriles centrales, Cecilio Robelo y Av. del Taller. pic.twitter.com/Xp1uHCh0ZL — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 14, 2026

Calzada Ignacio Zaragoza

Servicios de emergencia se encuentran en Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Enna, colonia San Lorenzo Xicoténcatl, alcaldía Iztapalapa. Como alternativa vial está avenida Texcoco.

#PrecauciónVial | Afectada la circulación, por labor de servicios de emergencia sobre Calz. l. Zaragoza al Poniente a la altura de Enna, col. San Lorenzo Xicoténcatl, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Av. Texcoco. pic.twitter.com/lJ0YZvrEcB — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 14, 2026

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