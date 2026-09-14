Lunes sin paso por calles cerradas y bloqueos en la CDMX; alternativas viales

Al caos provocado por las inundaciones y las obras de mantenimiento se unirán los cierres viales por accidentes y bloqueos hoy 14 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y tener paciencia.
Este lunes se tienen previstas varias manifestaciones por parte de las siguientes organizaciones:
- Alianza Nacional de Jubilados
- Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México
- Vecinos desalojados de General Anaya #27
- Comité de familiares detenidos desaparecidos “Hasta encontrarlos”
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¿En dónde hay bloqueos hoy?
Avenida Tláhuac
Hay movilización de servicios de emergencia por un incidente vial en avenida Tláhuac, al sur y El Tanque, colonia Los Reyes Culhuacán, alcaldía Iztapalapa. Los conductores pueden tomar como alternativa Eje 3 Oriente.
Fray Servando Teresa de Mier
Está cerrada la circulación en la lateral de Fray Servando Teresa de Mier, a la altura de Cucurpe, hasta Eje 3 Oriente, por la instalación de una feria. Los conductores pueden tomar como alternativas:
- Carriles centrales de Fray Servando Teresa de Mier
- Cecilio Robelo
- Avenida del Taller
Calzada Ignacio Zaragoza
Servicios de emergencia se encuentran en Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Enna, colonia San Lorenzo Xicoténcatl, alcaldía Iztapalapa. Como alternativa vial está avenida Texcoco.
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