El CCH de la UNAM que tendrá un megapuente histórico en septiembre

En medio del caos provocado por las inundaciones y las festividades patrias, un plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que suspenderá clases el lunes 14 de septiembre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué el CCH Sur suspendió clases?

A través de un comunicado, el CCH Sur informó que la decisión de suspender clases este lunes se debe a que continuarán los trabajos de limpieza en el plantel.

Sin embargo, la suspensión de actividades no será para todos, sino solo para alumnos, es decir que personal administrativo y de confianza sí trabajarán.

¿Cuándo regresarán a clases los estudiantes del CCH Sur?

Los estudiantes del CCH Sur tendrán uno de los más grandes megapuentes que se haya visto, ya que regresarán a las aulas el jueves 17 de septiembre debido a los festejos por el 15 y 16 de septiembre.

Aviso importante pic.twitter.com/Iq8c7HANlZ — CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) September 14, 2026

Labores de limpieza en el CCH Sur

Hay que señalar que el aviso de suspensión de actividades en el CCH Sur se da después de que algunos estudiantes y usuarios de redes viralizaran la falta de higiene y mantenimiento en varias áreas del plantel.

En las imágenes compartidas se pueden observar botes llenos de basura tanto en aulas como en espacios públicos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.