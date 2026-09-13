El Torito ya tiene menú para infractores el 15 y 16 de septiembre; ¿qué van dar de comer?

Caer detenido en el Torito durante las fiestas patrias, no significa que te pierdas de la mejor parte de la celebración: la comida mexicana. Por eso, te contamos que si llegas a ser detenido durante el 15 y 16 de septiembre, en el Torito sí van a dar de comer un delicioso menú muy mexicano?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX tiene listos platillos, agua de sabor y postres para todos los infractores que pasen las fiestas patrias detenidos.

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¿Qué van a dar de comer en el Torito?

Este 15 y 16 de septiembre, los mexicanos celebramos el 216 aniversario de la Independencia de México y, mientras algunos estarán en las distintas verbenas que se llevarán a cabo en la CDMX, algunos más desafortunados, pasarán esta noche mexicana en el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, mejor conocido como “El Torito”.

#BoletínSSC | #SistemaPenitenciario | #FiestasPatrias | Con motivo de las fiestas patrias y del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, la #SSC de la Ciudad de México a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario tiene listo el menú que se ofrecerá los… pic.twitter.com/lGPZ84l8OR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 13, 2026

Si te toca ser uno de ellos, te contamos que, por lo menos, disfrutarás de un delicioso menú muy mexicano. A través de un comunicado, la SSC CDMX reveló qué van a dar de comer en el Torito durante las fiestas patrias.

¿Qué van a dar de comer en el Torito el 15 de septiembre?

Arroz rojo

Tres tostadas de tinga de pollo, pata y papa con chorizo

Agua de sabor

Postre del día

¿Qué van a dar de comer en el Torito el 16 de septiembre?

Pero, como las fiestas patrias no terminan hasta que terminan, el 16 de septiembre, el Torito también tiene contemplado el menú para las tres comidas del día.

Desayuno:

Café

Nopales con mortadela en salsa verde

Frijoles

Comida:

Hamburguesa

Frijoles

Fruta

Agua de sabor

Cena:

Café

Papas encebolladas con jamón y chile serrano

Postre

¿Cuántas horas te encierran en el torito?

De acuerdo con la SSC CDMX serán detenidas las personas que infrinjan el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y la Ley de Cultura Cívica de la CDMX; es decir, aquellos que conduzcan vehículos motorizados con una cantidad de alcohol en la sangre no permitida, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos”.

Por infringir el artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, la sanción es un arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas en el Torito.

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