Bloqueos, manifestaciones y “Paseo Dominical” en medio de Fase 1 de Contingencia Ambiental en la CDMX

Pese a que hoy es domingo y hay restricciones vehiculares y de concentraciones en Ciudad de México (CDMX) por la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, varias calles están cerradas por bloqueos, manifestaciones y el “Paseo Dominical”.
El cierre de calles se une a la suspensión de estaciones del Metro CDMX por trabajos de mantenimiento, así como eventos masivos.
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¿Qué calles están cerradas por bloqueos hoy?
Avenida 20 de noviembre
La circulación en avenida 20 de noviembre está cerrada a partir de República de Uruaguay, así como Venustiano Carranza desde 5 de Febrero por presencia de manifestantes.
Los conductores pueden tomar como alternativas
- Congreso de la Unión
- Eje Central
- Eje 1
- Fray Servando Teresa de Mier
Paseo de la Reforma
Debido al “Paseo Dominical Muévete en Bici”, hay cierres en:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Avenida Canal del Norte
- Avenida Patriotismo
- Eje 7
- Avenida División del Norte
Cierres en el Metrobús Línea 7
No hay servicio en los tramos Chapultepec-Campo Marte y Alameda-Tacubaya por el “Paseo Dominical” que abarca Paseo de la Reforma.
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