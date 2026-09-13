Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Kimi Antonelli gana el Gran Premio de España de Fórmula 1; Checo Pérez abandonó
/Ciudad/Nota

Bloqueos, manifestaciones y “Paseo Dominical” en medio de Fase 1 de Contingencia Ambiental en la CDMX

Varias calles de la CDMX están cerradas por bloqueos y concentración de personas hoy domingo

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Pese a que hoy es domingo y hay restricciones vehiculares y de concentraciones en Ciudad de México (CDMX) por la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, varias calles están cerradas por bloqueos, manifestaciones y el “Paseo Dominical”.

El cierre de calles se une a la suspensión de estaciones del Metro CDMX por trabajos de mantenimiento, así como eventos masivos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué calles están cerradas por bloqueos hoy?

Avenida 20 de noviembre

La circulación en avenida 20 de noviembre está cerrada a partir de República de Uruaguay, así como Venustiano Carranza desde 5 de Febrero por presencia de manifestantes.

Los conductores pueden tomar como alternativas

  • Congreso de la Unión
  • Eje Central
  • Eje 1
  • Fray Servando Teresa de Mier

Paseo de la Reforma

Debido al “Paseo Dominical Muévete en Bici”, hay cierres en:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Avenida Canal del Norte
  • Avenida Patriotismo
  • Eje 7
  • Avenida División del Norte

Cierres en el Metrobús Línea 7

No hay servicio en los tramos Chapultepec-Campo Marte y Alameda-Tacubaya por el “Paseo Dominical” que abarca Paseo de la Reforma.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO