Bloqueos, manifestaciones y “Paseo Dominical” en medio de Fase 1 de Contingencia Ambiental en la CDMX

Pese a que hoy es domingo y hay restricciones vehiculares y de concentraciones en Ciudad de México (CDMX) por la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, varias calles están cerradas por bloqueos, manifestaciones y el “Paseo Dominical”.

El cierre de calles se une a la suspensión de estaciones del Metro CDMX por trabajos de mantenimiento, así como eventos masivos.

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¿Qué calles están cerradas por bloqueos hoy?

Avenida 20 de noviembre

La circulación en avenida 20 de noviembre está cerrada a partir de República de Uruaguay, así como Venustiano Carranza desde 5 de Febrero por presencia de manifestantes.

Los conductores pueden tomar como alternativas

Congreso de la Unión

Eje Central

Eje 1

Fray Servando Teresa de Mier

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Av. 20 de Noviembre a partir de Rep. de Uruguay, así como Venustiano Carranza desde 5 de Febrero, por manifestantes en la zona. #AlternativaVial Congreso de la Unión, Eje Central, Eje 1 Norte y Fray Servando Teresa de Mier. pic.twitter.com/F2E6LWMZSS — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 13, 2026

Paseo de la Reforma

Debido al “Paseo Dominical Muévete en Bici”, hay cierres en:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Avenida Canal del Norte

Avenida Patriotismo

Eje 7

Avenida División del Norte

#PrecauciónVial | Continúa "Paseo Dominical Muévete en Bici"🚴, considera cortes a la vialidad en Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Av. Canal del Norte, Av. Patriotismo, Eje 7 Sur y Av. División del Norte. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/n7JMst3X91 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 13, 2026

Cierres en el Metrobús Línea 7

No hay servicio en los tramos Chapultepec-Campo Marte y Alameda-Tacubaya por el “Paseo Dominical” que abarca Paseo de la Reforma.

⚠️AVISO L7



2⃣Seguimos informando, por paseo dominical:

✅Servicio: Indios Verdes ↔️La Diana.

❌Sin servicio: Chapultepec↔️Campo Marte.

Sin servicio Ruta Alameda Tacubaya.

(Actualización 10:58 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/3EhLMMBreh… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 13, 2026

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