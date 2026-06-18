Con motivo de las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, autoridades capitalinas mantienen activos operativos para garantizar la seguridad vial en la CDMX.

Por esta razón, al menos 259 automovilistas han sido remitidos al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como “Torito”, tras rebasar los límites de alcohol permitidos en la sangre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Despliegan operativo para evitar accidentes durante Mundial 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzó el programa “Conduce sin alcohol” en diferentes puntos de la capital, especialmente en zonas con alta concentración de aficionados, así como cerca de establecimientos donde se transmiten los encuentros mundialistas.

De acuerdo con la propia dependencia, desde el 11 de junio, día del inicio del Mundial, a la fecha, se han realizado más de 53 mil pruebas a conductores que circulan por la ciudad. De este total, 259 personas fueron llevadas al “Torito” por exceder los niveles permitidos en la sangre al conducir.

Las revisiones forman parte de la estrategia preventiva para reducir riesgos viales en la capital del país.

¿Cómo evitar accidentes en época mundialista?

Autoridades capitalinas hicieron un llamado a la población para evitar conducir bajo efectos del alcohol, y optar por otras alternativas de transporte en caso de convivir durante esta época mundialista.

Estos operativos se mantendrán activos durante las 24 horas del día, y las sanciones serán aplicadas a cualquier persona que exceda los niveles de alcohol permitidos en la sangre, que son:

0.4 miligramos por litro en aire aspirado.

0.8 gramos por litro en la sangre.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.