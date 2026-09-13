¡Y que siga la fiesta! Metrobús CDMX anuncia nuevo horario por Fiestas Patrias

No te preocupes por celebrar durante más tiempo, el Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) anunció extensión de horario durante la noche del martes 15 y la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

Ya sea que vayas al Zócalo o a la alcaldía que te corresponde a los eventos por Fiestas Patrias que se planean, te contamos todo lo que debes de saber para que no gastes de más y te transportes seguro.

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El próximo martes 15 de septiembre, Metrobús extiende su horario hasta la 1:00 a.m. del 16 de septiembre.



‼️Toma en cuenta que en las Líneas 3 y 7, las últimas salidas serán en las estaciones Pueblo Santa Cruz Atoyac, dirección Tenayuca y La Diana,… pic.twitter.com/GZB7RroLkI — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 10, 2026

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Horarios y líneas del Metrobús CDMX con servicio especial por Fiestas Patrias

De acuerdo a las autoridades de la Ciudad de México, el horario de cierre se extiende hasta las 01:00 horas (tiempo local) del 16 de septiembre:

Línea 1 : de El Caminero a Indios Verdes

: de El Caminero a Indios Verdes Línea 2 : de Tacubaya a Tepalcates

: de Tacubaya a Tepalcates Línea 5: de Preparatoria 1 a Río de los Remedios

En tanto, las líneas 3 y 7 tienen cambio de horario también, pero no en todas las estaciones:

Línea 3 : de Puebla Sta. Cruz Atoyac a Tenayuca

: de Puebla Sta. Cruz Atoyac a Tenayuca Línea 7: de La Diana a Indios Verdes

¿Habrá alcoholímetro en CDMX por Fiestas Patrias?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso en marcha el programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como el alcoholímetro, que funcionará las 24 horas desde el pasado 11 de septiembre y hasta el domingo 20, los días que más celebraciones habrá.

Para llevarlo a cabo se desplegarán 300 policías, así como 120 unidades, los cuales se distribuirán en las 16 alcaldías; reforzarán la presencia de las autoridades en bares, restaurantes, plazas comerciales, parques, explanadas, conciertos y eventos deportivos.

Recuerda que si no pasas el alcoholímetro, entonces puedes ser remitido ante un juez cívico y pasar entre 20 y 36 horas detenido.

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