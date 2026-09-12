Metro CDMX anuncia cierre de estaciones; fechas y alternativas

El Metro es uno de los medios de transporte más utilizados en la CDMX y recientemente anunció que la línea 12 cerrará nueve de las 20 estaciones que la conforman, así que se recomienda a los usuarios tomar previsiones para sus traslados.

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¿Qué estaciones del Metro CDMX estarán cerradas y cuándo?

Según lo informado por el Sistema de Transporte Colectivo cerrarán las estaciones del tramo de Tláhuac a Lomas Estrella del 12 al 16 de septiembre, por lo que el servicio se reanudará a las 05:00 horas del 17 de septiembre.

Específicamente, las estaciones que no brindarán servicio a los usuarios son:

Tláhuac

Tlaltenco

Zapotitlán

Nopalera

Olivos

Tezonco

Periferico Oriente

Calle 11

Lomas Estrella

El Metro informa: Servicio en el tramo oriente de la Línea 12 y opciones de movilidad para las personas usuarias. pic.twitter.com/ph3LqCoCIA — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 11, 2026

Alternativas por cierre del Metro CDMX

Ante el cierre de estaciones se brindará a los usuarios servicio de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que operarán en los siguientes circuitos:

Tláhuac-San Andrés Tomatlán

Tláhuac-Culhuacán

Tláhuac-Atlalilco

El servicio de trenes solo estará disponible de Mixcoac a San Andrés Tomatlán.

El cierre de estaciones se realizará para llevar a cabo la sustitución de aparato de vía 13-23 en el tramo Periférico Oriente-Calle 11.

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