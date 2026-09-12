Metro CDMX anuncia cierre de estaciones; fechas y alternativas

El Metro es uno de los medios de transporte más utilizados en la CDMX y recientemente anunció que la línea 12 cerrará nueve de las 20 estaciones que la conforman, así que se recomienda a los usuarios tomar previsiones para sus traslados.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Qué estaciones del Metro CDMX estarán cerradas y cuándo?
Según lo informado por el Sistema de Transporte Colectivo cerrarán las estaciones del tramo de Tláhuac a Lomas Estrella del 12 al 16 de septiembre, por lo que el servicio se reanudará a las 05:00 horas del 17 de septiembre.
Específicamente, las estaciones que no brindarán servicio a los usuarios son:
- Tláhuac
- Tlaltenco
- Zapotitlán
- Nopalera
- Olivos
- Tezonco
- Periferico Oriente
- Calle 11
- Lomas Estrella
Alternativas por cierre del Metro CDMX
Ante el cierre de estaciones se brindará a los usuarios servicio de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que operarán en los siguientes circuitos:
- Tláhuac-San Andrés Tomatlán
- Tláhuac-Culhuacán
- Tláhuac-Atlalilco
El servicio de trenes solo estará disponible de Mixcoac a San Andrés Tomatlán.
El cierre de estaciones se realizará para llevar a cabo la sustitución de aparato de vía 13-23 en el tramo Periférico Oriente-Calle 11.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.