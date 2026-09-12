Se activa Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex hoy 12 de septiembre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó hoy 12 de septiembre la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) tras registrar altas concentraciones de contaminantes.
El objetivo de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental es “disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud”.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
¿Por qué hay Fase 1 de Contingencia Ambiental?
La activación responde a condiciones meteorológicas adversas: sistema de alta presión, estabilidad atmosférica, bajas velocidades de viento y altas temperaturas que favorecen la formación de ozono.
Se recomienda evitar realizar actividades al aire libre y mantener ventanas cerradas.
Se debe tener especial cuidado con infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Las autoridades monitorean constantemente la calidad del aire y determinarán si continúan las restricciones o se levantan en las próximas horas
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.