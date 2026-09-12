Se activa Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex hoy 12 de septiembre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó hoy 12 de septiembre la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) tras registrar altas concentraciones de contaminantes.

El objetivo de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental es “disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud”.

Se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México



Más información: https://t.co/tROocPErAZ pic.twitter.com/CNMWSkxegE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 12, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué hay Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La activación responde a condiciones meteorológicas adversas: sistema de alta presión, estabilidad atmosférica, bajas velocidades de viento y altas temperaturas que favorecen la formación de ozono.

Se recomienda evitar realizar actividades al aire libre y mantener ventanas cerradas.

Se debe tener especial cuidado con infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Las autoridades monitorean constantemente la calidad del aire y determinarán si continúan las restricciones o se levantan en las próximas horas

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.