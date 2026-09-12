Activan Doble Hoy No Circula: estos autos no podrán circular este domingo 13 de septiembre por contingencia ambiental

Si este domingo 13 de septiembre pensabas salir en coche por CDMX o el Estado de México, ojo, porque la contingencia ambiental cambió las reglas de circulación para el Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia por ozono y, con ella, entran en vigor restricciones extraordinarias.

Así que antes de sacar el auto, revisa si está entre los vehículos que deberán descansar.

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Se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México



Más información: https://t.co/tROocPErAZ pic.twitter.com/CNMWSkxegE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 12, 2026

¿Qué autos no circulan este domingo 13 de septiembre?

Por la contingencia ambiental, este domingo habrá Doble Hoy No Circula de 5:00 a 22:00 horas.

Estas son las principales restricciones:

Holograma 2: todos los vehículos particulares.

Holograma 1: autos con terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

Holograma 0 y 00: vehículos con engomado rosa y terminación 7 u 8.

Sin holograma y placas foráneas: también deberán descansar y se les aplicará la misma regla que al holograma 2.

Vehículos de carga: tendrán restricción de 6:00 a 10:00 horas, excepto los que forman parte del programa de autorregulación.

Taxis: deberán suspender circulación de 10:00 a 22:00 horas cuando les corresponda descansar por las restricciones anteriores.

Además, se suspenderá la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca y cuenten con matrícula NON.

Por ahora, el Doble Hoy No Circula estará vigente durante este domingo 13 de septiembre, en los horarios establecidos para cada tipo de vehículo.

La CAMe dará seguimiento a la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas para determinar si se levanta la contingencia ambiental o si las restricciones continúan.

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