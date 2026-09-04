¿Hay choques en CDMX? Calles y avenidas con accidentes de tránsito hoy 4 de septiembre

Los accidentes de tránsito suelen ocasionar caos vehicular y tráfico pesado que puede provocar que llegues tarde a tu trabajo. Para evitarlo, en adn Noticias, te tenemos la mejor lista de calles y avenidas en las que se registran choques hoy viernes 4 de septiembre.

Planear tu ruta antes de salir te puede ayudar a ganar muchos minutos e incluso horas para que llegues a tiempo a tu destino.

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Accidentes de tránsito ocurridos hoy viernes 4 de septiembre en la CDMX

05:30 horas - Se registró volcadura en Av. Ejército Nacional Mexicano y Petrarca, col. Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo

4:50 horas- Choque sobre Eje 5 Sur y 11 de agosto de 1859, colonia Leyes de Reforma 3ra Sección, alcaldía Iztapalapa

#PrecauciónVial | Choque sobre Eje 5 Sur y 11 de Agosto de 1859, col. Leyes de Reforma 3ra Sección, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/3EZXxFnynR — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 4, 2026

02:42 horas - Se registró un choque en la Av. Chapultepec, unos metros antes de calle Havre, en la alcaldía Cuauhtémoc.

#PrecauciónVial por percance vehicular en la Av. Chapultepec antes de calle Havre, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/ejAdnL7HAs — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 4, 2026

02:22 horas - Percance vehicular en la Autopista México-Puebla, pasando Avenida de las Torres, al Oriente.

01:04 horas - Reportan accidente de tránsito en Héroes del 47, a la altura de Avenida División del Norte, alcaldía Coyoacán.

01:01 horas - Se registró un fuerte choque en Anillo Periférico pasando Avenida Central, alcaldía Álvaro Obregón.

#PrecauciónVial por percance vehicular en Anillo Periférico pasando Av. Central, alcaldía Álvaro Obregón. pic.twitter.com/M0MTroEtSu — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 4, 2026

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