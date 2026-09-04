Primer viernes del mes en el que puedes evitar multas por no cumplir con el Hoy No Circula. Por ello, aquí en adn Noticias te contamos qué carros descansan este 4 de septiembre.
Es importante recordar que el programa Hoy No Circula está vigente en la Ciudad de México y municipios del Estado de México. Revisa las prohibiciones para este viernes por si piensas salir con tu vehículo.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Hoy No Circula: ¿qué carros descansan este viernes 4 de septiembre?
Ya sea para llegar a la oficina o la escuela y te surge la duda, ¿qué carros no pueden salir hoy? Este viernes 4 de septiembre los vehículos con engomado azul, terminación placa 9 y 0 y holograma 1 y 2 no tienen permitido circular.
Estas restricciones comienzan a partir de las 5:00 am y se extienden hasta las 10:00 pm de este viernes. En ese horario no podrás sacar tu auto.
Carros que SÍ pueden circular este viernes 4 de septiembre
Es importante señalar que dichas restricciones del programa Hoy No Circula no aplican para todos los vehículos y hay algunas excepciones.
Pero ¿qué carros sí pueden salir este viernes 4 de septiembre? Te contamos:
- Holograma 0 y 00
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Unidad de emergencia
- Transporte público
¿Me pueden multar si incumplo el Hoy No Circula?
Sí, si tu vehículo es engomado azul, termina en 9 o 0 y es holograma 1 o 2 recibirás una sanción y deberás pagar una multa que podría superar los 3 mil pesos.
De acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, por incumplir el Hoy No Circula deberás pagar de 20 a 30 UMAs, de 2 mil a 3 mil pesos.
Pero además de esta sanción económica, tu vehículo será llevado al depósito vehicular y deberás pagar los días de estancia en el lugar (aumentando la cifra).
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.