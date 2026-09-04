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Viernes sin multas: así aplica el Hoy No Circula este 4 de septiembre en CDMX y Edomex

Revisa las prohibiciones del programa Hoy No Circula este viernes 4 de septiembre.

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2 minutos lectura
Escrito por: Pablo Godoy

Primer viernes del mes en el que puedes evitar multas por no cumplir con el Hoy No Circula. Por ello, aquí en adn Noticias te contamos qué carros descansan este 4 de septiembre.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula está vigente en la Ciudad de México y municipios del Estado de México. Revisa las prohibiciones para este viernes por si piensas salir con tu vehículo.

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Hoy No Circula: ¿qué carros descansan este viernes 4 de septiembre?

Ya sea para llegar a la oficina o la escuela y te surge la duda, ¿qué carros no pueden salir hoy? Este viernes 4 de septiembre los vehículos con engomado azul, terminación placa 9 y 0 y holograma 1 y 2 no tienen permitido circular.

Estas restricciones comienzan a partir de las 5:00 am y se extienden hasta las 10:00 pm de este viernes. En ese horario no podrás sacar tu auto.

Hoy No Circula viernes Los vehículos que no pueden salir este viernes 4 de septiembre.

Carros que SÍ pueden circular este viernes 4 de septiembre

Es importante señalar que dichas restricciones del programa Hoy No Circula no aplican para todos los vehículos y hay algunas excepciones.

Pero ¿qué carros sí pueden salir este viernes 4 de septiembre? Te contamos:

  • Holograma 0 y 00
  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Unidad de emergencia
  • Transporte público

¿Me pueden multar si incumplo el Hoy No Circula?

Sí, si tu vehículo es engomado azul, termina en 9 o 0 y es holograma 1 o 2 recibirás una sanción y deberás pagar una multa que podría superar los 3 mil pesos.

De acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, por incumplir el Hoy No Circula deberás pagar de 20 a 30 UMAs, de 2 mil a 3 mil pesos.

Pero además de esta sanción económica, tu vehículo será llevado al depósito vehicular y deberás pagar los días de estancia en el lugar (aumentando la cifra).

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