CDMX registra contaminación por partículas PM2.5 que dañan la calidad del aire hoy

Todos los días el Sistema de Monitoreo Atmosférico analiza cómo se encuentra la calidad del aire y hoy se detectaron partículas contaminantes y te compartimos cómo dañan la salud y qué hacer para protegerse.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte, la calidad del aire hoy es aceptable y el nivel de riesgo moderado pero se detectaron partículas contaminantes PM2.5 que provienen de procesos de combustión y reacciones químicas en la atmósfera.

Como son muy pequeños la nariz no las filtra y llegan al fondo de los alvéolos pulmonares y se alojan en el torrente sanguíneo. A corto plazo pueden provocar irritación en vías respiratorias, tos, dificultad para respirar, conjuntivitis y mayor riesgo de infartos o crisis de asma.

La exposición prolongada a estos contaminantes también puede provocar enfermedades cardiovasculares crónicas, disminución de la función pulmonar, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y cáncer de pulmón.

Aunque toda la población corre riesgo, los más vulnerables son los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores o personas con afecciones cardiacas o pulmonares.

Por ahora no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula así que este jueves los únicos vehículos que no pueden transitar en calles de CDMX y Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas son los holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

¿Cómo protegerse de la contaminación ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) recomienda a la población revisar cómo se encuentra la calidad del aire antes de salir de casa y cuando los índices sean altos evitar realizar actividades físicas al aire libre.

También se puede usar cubrebocas y mantener las ventanas y puertas cerradas en las horas de mayor tráfico vehicular

Para reducir la contaminación, hay pequeñas acciones que pueden generar un cambio como son:

Usar el transporte público, bici o caminar

No quemar basura ni encender fogatas

Ahorrar energía apagando las luces y aparatos electrónicos que no están en uso

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