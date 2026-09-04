Bloqueos colapsan calles de CDMX hoy; habrá tráfico en varias alcaldías

Para que no te quedes atrapado en el tráfico vehicular, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) compartió la Agenda de Movilizaciones y hoy se tienen previstos bloqueos en varias calles de la CDMX, así que te recomendamos salir con tiempo.

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¿Dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

Según la información, se llevarán a cabo cortes a la circulación en las siguientes calles y horarios:

08:00 horas en Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114 , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

en Juzgados Penales de la Ciudad de México en , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. 09:00 horas en Cámara de Diputados en Av. H. Congreso de la Unión No. 66 , colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

en Cámara de Diputados en , colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza. 11:30 horas en Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. Revolución No. 1279, colonia Campestre, alcaldía Álvaro Obregón.

en Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. Revolución No. 1279, colonia Campestre, alcaldía Álvaro Obregón. 12:00 horas en Secretaría del Medio Ambiente en Plaza de la Constitución No. 1 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

en Secretaría del Medio Ambiente en , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. 14:00 horas en Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos en Av. Marina Nacional No. 329 , colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo y en Estación “Bellas Artes”, línea 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Salida Francesa) en Angela Peralta y Av. Hidalgo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

en Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos en , colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo y en Estación “Bellas Artes”, línea 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Salida Francesa) en Angela Peralta y Av. Hidalgo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 17:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

en Plaza Tlaxcoaque en , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Durante el día en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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