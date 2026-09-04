Este 4 de septiembre de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México cumple 57 años, el cual transporta a miles de personas todos los días.

Pero además de ser transporte público, hace algunos años el Metro de la CDMX sirvió como set de grabación para una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Si no la recuerdas, aquí en and Noticias te recordamos esa icónica escena del actor en los andenes del STC.

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Arnold Schwarzenegger grabó una película en el Metro CDMX

Arnold Schwarzenegger fue el protagonista de la película “El Vengador del Futuro”, estrenada a inicios de los 90’s, en la que se exploraba (como lo menciona el título) un mundo futurista.

Dicho filme tuvo uno de los presupuestos más grandes de ese momento, tanto fue así que las grabaciones se trasladaron a la Ciudad de México.

Uno de los puntos para grabar fue el Metro de la CMDX, en concreto, la estación Chabacano de la Línea 9, aunque también se usaron pasillos del transbordo con la Línea 2 y 8.

En la escena, vemos a Arnold Schwarzenegger correr por los pasillos del Metro CDMX, huyendo de un grupo de personas que quieren asesinarlo.

Podemos apreciar los letreros de correspondencia y de salida; sin embargo, fueron modificados para ser mostrados en inglés con señalizaciones como “Exit”.

Además, el característico color naranja del Metro fue removido y lo vemos de color gris. Al interior de la unidad podemos ver pantallas, algo que parecía avanzado para la época pero que ahora, ya es una realidad.

Locaciones en CDMX para “El Vengador del Futuro”

Pero además de la estación Chabacano, la película visitó otros puntos de la CDMX para algunas escenas de “El Vengador del Futuro”..

Una de ellas fue la Glorieta de Insurgentes, en esa escena, Arnold Schwarzenegger ingresa a un taxi conducido por un robot y es alcanzado por el grupo de personas que lo quiere matar.

En total, fueron cinco locaciones de la CDMX utilizadas para esta película:

Estudios Churubusco Hotel Hyatt de Polanco Heroico Colegio Militar Glorieta de Insurgentes Metro Chabacano

Así que ya sabes, cuando vuelvas a pasar por la estación Chabacano, recuerda que ahí fue donde persiguieron a Arnold Schwarzenegger en el Metro CDMX.

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