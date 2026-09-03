ÚLTIMA oportunidad para recoger la tarjeta de la Beca a Universitarios para Transporte en CDMX

Si tú o tu hija/hijo se postuló para la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, que se entrega en la Ciudad de México (CDMX) y recibió una respuesta aprobatoria, es necesario que vaya a recogerla antes de la fecha límite.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI_CDMX) informó que en caso de no recoger la tarjeta en tiempo y forma, los beneficiarios serán dados de baja.

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¿Quiénes deben recoger su tarjeta de Beca a Universitarias y Universitarios?

Los beneficiarios que pertenecen al segundo o tercer listado del primer semestre 2026 son aquellos que deben recoger su tarjeta. El periodo de entrega comenzó el lunes 31 de agosto y terminará el viernes 4 de septiembre.

AVISO IMPORTANTE‼️



Alumnas y alumnos del segundo y tercer listado que no han recogido su tarjeta de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más: pic.twitter.com/XHZH7fqRZc — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) August 28, 2026

¿En dónde recoger la tarjeta de la Beca a Universitarias y Universitarios?

La tarjeta de la Beca debe recogerse en Barranca del Muerto #24, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, en un horario 10 a 17:00 horas.

Para poder recogerla debes presentar INE o pasaporte vigente en original y copia.

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