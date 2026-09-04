Hay partículas contaminantes NO2,PM2.5 en CDMX hoy; así esta la calidad del aire

La contaminación ambiental es un problema que afecta alas grandes ciudades como la CDMX y cuando los índices de contaminantes aumentan se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este día la calidad del aire no es buena.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte, hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo moderado debido a que se detectaron partículas contaminantes NO2,PM2.5.

Estas pueden provocar graves daños a la salud, especialmente las PM2.5 ya que son partículas muy pequeñas formadas por polvo, polen, cenizas y la combustión de vehículos. Se pueden alojar en las vías respiratorias y algunas pueden llegar a los pulmones y al torrente sanguíneo.

La exposición prolongada de estas partículas contaminantes puede causar problemas respiratorios, agravar el asma, enfermedades cardiacas y cáncer de pulmón. Por ello es importante que los sectores más vulnerables como son niños, mujeres embarazadas y adultos mayores se protejan y usen cubrebocas.

Además se recomienda evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas que son cuando los índices de contaminación son más altos.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis son las encargadas de determinar cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y debido a que no se han rebasado los 155 puntos, las restricciones se mantienen como todos los viernes. Así que solo tienen prohibido circular en CDMX y Edomex los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 4 de septiembre en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2 y permisos.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/eSZTSuISZM — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 4, 2026

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