Cuidado con el celular en el tráfico: la multa en CDMX te puede costar mucho más de lo que piensas

Si sueles conducir en la Zona Metropolitada del Valle de México (ZMVM), hay una situación que genera confusión entre los conductores que van de la Ciudad de México (CDMX) al Estado de Méxio (Edomex) y viceversa: tomar el telefono celular mientras tu auto está detenido en un semáforo o en medio del tránsito intenso.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México sí establece una diferencia importante entre un vehículo en movimiento y uno que se encuentre detenido.

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Manejar con el celular en la mano Esto dice el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México por manejar con el celular en el tránsito detenido. (alvarez/Getty Images)

Auto detenido en el tráfico: ¿Qué dice realmente el Reglamento de Tránsito?

El artículo 38, fracción II, inciso e) prohibe a los condcutores de vehículos motorizados utilizar el teléfono celular o culquier otro dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento.

En ese mismo apartado se establece expresamente que cualquier manipulación deberá hacerse con el vehículo detenido. La disposición aparece también en la versión del reglamento cuya última reforma publicada corresponde al 10 de octubre de 2025.

Reglamento de Tránsito de la CDMX El artículo 38, fracción II, inciso e) prohíbe a los conductores de vehículos motorizados utilizar el teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento.





¿Cuánto cuesta la multa por usar el celular mientras conduces?

La infracción por utilizar el celular mientras el vehículo está en movimiento, según el reglamento contempla una sancion de entre 30 y 35 Unidades de Medida de Actualización (UMA), además de tres puntos de penalización en la licencia y un punto en la matrícula vehicular.

Con la UMA actual fijada por el INEGI para estre 2026, que equivale a $1,17.31 pesos diarios, el rango de la multa equivale aproximadamentea un monto de entre los $3, 519 pesos, a los $4, 106 pesos.

¿Cuándo puedes utilizar el celular mientras manejas?

La clave se encuentra en la condición establecida por el reglamento: el vehículo debe estar detenido; aún así, manipular el teléfono cuando el tráfico comineza a avanzar puede convertirse en una infracción inmediata.

A tí que conduces entre la Ciudad y Estado de México: Más allá de preguntarte cuánto cuesta la multa por utilizar el celular mientras manejas tu auto, debes tomar en cuenta que mientras tengas al frente el volante, nunca debes perder la atención y mucho menos desviarla a la pantalla de tu celular; ¡No te atrevas a manejar con el celular en la mano!

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