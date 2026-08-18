No es una simple “mordida”: Sobornar a un policía constituye un delito que puede llevarte a prisión

Dar dinero, la famosa “mordida” a un policía para evitar una multa, conseguir un favor o impedir que realice su trabajo puede parecer en algunos una salida rápida, pero lo que pocos saben es que en México puede constituir el delito de cohecho activo.

La conducta no solamente se limita a entregar físicamente dinero, dependiendo del caso y de la legislación aplicable, ofrecer o prometer un beneficio indebido a un servidor público puede generar una responsabilidad penal.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el coche activo?

El Código Penal Federal establece en su artículo 222, que comete cohecho quien de, prometa o entregue dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones.

La ley contempla sanciones que pueden incluir prisión, multa y otras consecuencias legales, dependiendo del monto y de las circunstancias del hecho.

Es importante distinguir entre cohecho activo que corresponde a quien ofrece o entrega el beneficio y la responsabilidad del servidor público que lo solicita o recibe.

¿Sabías que ofrecer dinero a un policía es delito en México? Podrías terminar en prisión Foto a manera de archivo: No es “una mordida”: sobornar a un policía puede convertirse en un delito y llevarte a la cárcel (Alphotographic/Getty Images)

¿Qué pasa si un policía te pide dinero?

La situación puede involucrar responsabilidades para ambas partes; si un agente solicita una cantidad a cambio de no aplicar una infracción o realizar una acción indebida, la persona no debería asumir automáticamente que entregaer el dinero es la única salida.

Además, las circunstancias concretas pueden cambiar la clasificación jurídica del caso; por eso ante una situación real, es recomendable no ofrecer ni entregar dinero y buscar orientación de las autoridades competentes o asesoría jurídica.

¿Puedes terminar en la carcel por dar “mordida”?

El hecho de da una “mordida” puede hacer que termines en la cárcel dependiendo del supuesto legal aplicable y de la entidad federativa, el cohecho puede tener consecuencias penales.

Asío que la próxima vez que pienses en dar una ”mordida” simplemente será una forma de evitar una multa, debes recordar algo: un problema administrativo puede convertirse en un problema penal; ¿realmente vale la pena arriesgarse por intentar ahorrar unos minutos o una sanción?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.