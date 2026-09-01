Hay alerta NARANJA por lluvias en CDMX hoy: Lista de alcaldías en riesgo de inundaciones y caos vehicular

Intensas lluvias afectan varias zonas de la Ciudad de México (CDMX) durante la tarde-noche de este martes 1 de septiembre, por tal motivo, la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y PC informó que se activa la alerta naranja por lluvias en al menos cuatro alcaldías de la capital mexicana.
De esta manera, se alerta a la población acerca de precipitaciones fuertes que pueden venir acompañadas con la caída de granizo. Si vas a salir, en adn Noticias, te contamos cuál es el pronóstico del clima para la CDMX durante esta noche de martes.
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¿Dónde hay alerta naranja por lluvias en la CDMX?
Por medio de sus canales oficiales, la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y PC informó que se prevén lluvias muy fuertes, que pueden alcanzar entre 30 y 49 mm por hora, en las siguientes alcaldías:
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
¿Dónde hay alerta amarilla por lluvias en la CDMX?
Asimismo, la dependencia advirtió a los capitalinos que las lluvias no cedenrán durante la noche de este martes, por lo que también se activó la alerta amarilla para las siguientes demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- GAM
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
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