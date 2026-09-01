Hay alerta NARANJA por lluvias en CDMX hoy: Lista de alcaldías en riesgo de inundaciones y caos vehicular

Intensas lluvias afectan varias zonas de la Ciudad de México (CDMX) durante la tarde-noche de este martes 1 de septiembre, por tal motivo, la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y PC informó que se activa la alerta naranja por lluvias en al menos cuatro alcaldías de la capital mexicana.

De esta manera, se alerta a la población acerca de precipitaciones fuertes que pueden venir acompañadas con la caída de granizo. Si vas a salir, en adn Noticias, te contamos cuál es el pronóstico del clima para la CDMX durante esta noche de martes.

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¿Dónde hay alerta naranja por lluvias en la CDMX?

Por medio de sus canales oficiales, la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y PC informó que se prevén lluvias muy fuertes, que pueden alcanzar entre 30 y 49 mm por hora, en las siguientes alcaldías:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

⚠️🌧 Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 01/09/2026 y madrugada del miércoles 02/09/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Mantente informado y… pic.twitter.com/q8oo8T6d3t — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 2, 2026

¿Dónde hay alerta amarilla por lluvias en la CDMX?

Asimismo, la dependencia advirtió a los capitalinos que las lluvias no cedenrán durante la noche de este martes, por lo que también se activó la alerta amarilla para las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

GAM

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

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