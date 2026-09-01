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Hay alerta NARANJA por lluvias en CDMX hoy: Lista de alcaldías en riesgo de inundaciones y caos vehicular

Durante la tarde de este martes 1 de septiembre se desataron intensas lluvias que podrían provocar severas inundaciones en la capital mexicana.

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2 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

Intensas lluvias afectan varias zonas de la Ciudad de México (CDMX) durante la tarde-noche de este martes 1 de septiembre, por tal motivo, la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y PC informó que se activa la alerta naranja por lluvias en al menos cuatro alcaldías de la capital mexicana.

De esta manera, se alerta a la población acerca de precipitaciones fuertes que pueden venir acompañadas con la caída de granizo. Si vas a salir, en adn Noticias, te contamos cuál es el pronóstico del clima para la CDMX durante esta noche de martes.

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¿Dónde hay alerta naranja por lluvias en la CDMX?

Por medio de sus canales oficiales, la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y PC informó que se prevén lluvias muy fuertes, que pueden alcanzar entre 30 y 49 mm por hora, en las siguientes alcaldías:

  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

¿Dónde hay alerta amarilla por lluvias en la CDMX?

Asimismo, la dependencia advirtió a los capitalinos que las lluvias no cedenrán durante la noche de este martes, por lo que también se activó la alerta amarilla para las siguientes demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • GAM
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza

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