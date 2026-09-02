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Choques en la CDMX hoy 2 de septiembre: Estas son las zonas afectadas por accidentes viales

Estas son las vialidades en la capital mexicana en la que se registraron accidentes viales este miércoles.

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2 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

Los choques son una de las principales causas del tráfico pesado en la CDMX; por eso, si vas a salir rumbo a tu oficina, te recomendamos que revises esta lista de accidentes viales ocurridos hoy en las principales arterias de la capital mexicana hoy miércoles 2 de septiembre.

En muchas ocasiones, conocer a tiempo cuáles son las calles afectadas por este tipo de incidentes viales, te permite reformular tu ruta y evitar quedar atrapado en el tráfico.

Lista de accidentes viales en la CDMX hoy 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre, los servicios de emergencia han debido acudir a atender percances vehiculares en distintas zonas de la CDMX. Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) laboran para liberar las vialidades afectadas y restablecer la circulación a la brevedad. Tomas tus precauciones, evita las zonas con choques y usa vías alternas.

00:52 horas: Se registró un choque sobre Eje 1 Poniente, a la altura de Dr. Pasteur, colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

00: 31 horas: Servicios de emergencia atienden un choque en Av. Insurgentes a la altura de Torres Adalid, alcaldía Benito Juárez.

00:20 horas: Reportan percance vehicular en Viaducto Río Becerra a la altura de Av. Del Parque, alcaldía Benito Juárez.

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