¿Dónde se encuentra el huracán “Karina? Trayectoria EN VIVO de su paso por el pacífico mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) sigue vigilando el avance del huracán Karina, el cual se mantiene como categoría 4 durante este martes 1º de septiembre en el océano Pacífico.

En el último reporte de las autoridades mexicanas informan que el fenómeno meteorológico se encuentra a mil 950 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que no representa un peligro para las costas mexicanas.

El #Huracán #Karina de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico, continúa alejandose de México. pic.twitter.com/HPwSpDWZFp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 1, 2026

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Karina”

El pasado lunes 31 de agosto, Karina fue catalogado como un huracán monstruo y es observado debido a la intensidad con la que avanza, es por eso que te mostramos su trayectoria en vivo.

¿Huracán “Karina” provocará lluvias en México?

Pese a que la trayectoria del huracán se mantienen mar adentro y alejada de las cosas no sólo de México, sino de Estados Unidos, hasta el momento no provocará lluvias o afectaciones en el clima del país.

Sin embargo, este martes 2 de septiembre se formó la tormenta tropical Marie también en el océano Pacífico, aunque está a 645 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

A diferencia de Karina, Marie sí generará lluvias en el occidente mexicano, específicamente en las costas de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

Por otro lado, en las costas del Golfo de México, se desplaza la tormenta tropical Edouard que se localiza a 620 kilómetros al noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas. Aunque no representa peligro para México, sino podría generar lluvias en varias estados.

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