La tormenta tropical Edouard tocó tierra hoy: Lista de estados afectados por tormenta negra

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió una alerta de tormenta tropical para varias partes de Estados Unidos, luego de que se confirmó que el ciclón Edouard tocó tierra, cerca de Johnson Bayou, en el estado de Louisiana hoy martes 1 de septiembre, en punto de las 14:20 horas.

De acuerdo con el último pronóstico, la tormenta tropical Edouard se desplaza hacia el noroeste y se espera que mantenga esa trayectoria hasta la madrugada del miércoles.

Tropical Storm #Edouard makes landfall near Johnson Bayou, Louisiana, at 2:20 PM CDT with estimated maximum sustained winds of 60 mph (95 km/h) and minimum pressure of 996 mb (29.41 in Hg).https://t.co/aglpiQH6an pic.twitter.com/5JmLUAQEI4 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2026

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Lista de estados afectados por tormenta negra

Ante la inminente llegada de la tormenta tropical Edouard, las autoridades emitieron un aviso de marejada ciclónica desde High Island, Texas, hasta Vermilion/Cameron Parish Line, Louisiana.

Se espera que la tormenta negra generada por el ciclón Edouard impacte principalmente al sureste de Texas y el suroeste de Louisiana.

Alerta para Texas

Condado de Chambers

El sur del condado de Liberty

El sur del conddo de Jasper

El sur del condado de Newton

Alerta para Louisiana

Parroquia de Cameron

Parroquia de Calcasieu

Parroquia de Vermilion

Anuncian Declaración de Desastre para Texas ante la llegada del ciclón Edouard

La alcaldesa Charlotte M. Moses declaró este martes un estado local de desastre en Port Arthur, Texas, ante la amenza de tormenta negra asociada al ciclón Edouard.

De inmediato, la ciudad activó su Plan de Operaciones de Emergencia para actuar ante los posiles daños, lesiones, pérdidas de vidas y afectaciones a propiedades que pueden provocar las intensas lluvias que podrían impactar durante la tarde-noche de este martes.

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