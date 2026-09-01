La tormenta tropical Edouard tocó tierra hoy: Lista de estados afectados por tormenta negra

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió una alerta de tormenta tropical para varias partes de Estados Unidos, luego de que se confirmó que el ciclón Edouard tocó tierra, cerca de Johnson Bayou, en el estado de Louisiana hoy martes 1 de septiembre, en punto de las 14:20 horas.
De acuerdo con el último pronóstico, la tormenta tropical Edouard se desplaza hacia el noroeste y se espera que mantenga esa trayectoria hasta la madrugada del miércoles.
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Lista de estados afectados por tormenta negra
Ante la inminente llegada de la tormenta tropical Edouard, las autoridades emitieron un aviso de marejada ciclónica desde High Island, Texas, hasta Vermilion/Cameron Parish Line, Louisiana.
Se espera que la tormenta negra generada por el ciclón Edouard impacte principalmente al sureste de Texas y el suroeste de Louisiana.
Alerta para Texas
- Condado de Chambers
- El sur del condado de Liberty
- El sur del conddo de Jasper
- El sur del condado de Newton
Alerta para Louisiana
- Parroquia de Cameron
- Parroquia de Calcasieu
- Parroquia de Vermilion
Anuncian Declaración de Desastre para Texas ante la llegada del ciclón Edouard
La alcaldesa Charlotte M. Moses declaró este martes un estado local de desastre en Port Arthur, Texas, ante la amenza de tormenta negra asociada al ciclón Edouard.
De inmediato, la ciudad activó su Plan de Operaciones de Emergencia para actuar ante los posiles daños, lesiones, pérdidas de vidas y afectaciones a propiedades que pueden provocar las intensas lluvias que podrían impactar durante la tarde-noche de este martes.
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