Mi Beca para Empezar 2026 abre registro para preescolar y hasta secundaria; requisitos y montos de apoyo

El ciclo escolar 2026-2027 comenzó y, con él, la dispersión de diversos apoyos educativos entregados por las autoridades. Uno de ellos es Mi Beca para Empezar, programa del Gobierno de la Ciudad de México que otorga hasta 650 pesos mensuales a estudiantes de educación básica.

Esta iniciativa busca asegurar la permanencia y el desarrollo de miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pública. La convocatoria está especialmente dirigida a aquellos que aún no forman parte de este importante apoyo económico, facilitando un proceso de solicitud completamente digital y accesible.

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¿Cuándo inicia el registro de Mi Beca para Empezar 2026 en CDMX?

El registro para Mi Beca para Empezar 2026 estará disponible desde el 31 de agosto hasta el 30 de octubre de 2026, por lo que las familias tendrán este periodo para completar el trámite de sus hijos.

Para iniciar el proceso, los padres o tutores deben contar con una cuenta en Mi Cuenta Llave CDMX y posteriormente ingresar a la plataforma de registro del programa.

Entre los documentos que debes tener a la mano se encuentran:

Ser estudiante de preescolar, primaria o secundaria en una escuela pública de la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2026-2027.

CURP certificada del beneficiario.

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico personal.

Número telefónico celular.

🙌 Si tu hija o hijo estudia en una escuela pública de la Ciudad de México y todavía no está registrad@, ¡no dejes pasar esta oportunidad!



⚠️Por favor, lee con atención toda la información contenida en la imagen#MiBecaParaEmpezar #BienestarEducativo #CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/VzcWRocmYc — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 28, 2026

Los documentos y datos proporcionados deben coincidir con la información registrada durante el proceso de inscripción.

¿Cuánto dinero da Mi Beca para Empezar 2026?

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), el programa contempla depósitos mensuales de entre 600 y 650 pesos, dependiendo del nivel educativo, además de un apoyo anual para uniformes y útiles escolares únicamente en el caso de preescolar y secundaria.

Preescolar: 600 pesos mensuales, y el apoyo anual para uniformes y útiles escolares.

Primaria: 650 pesos mensuales.

Secundaria: 650 pesos mensuales, y el apoyo anual para uniformes y útiles escolares.

Centros de Atención Múltiple (CAM): 600 pesos mensuales.

Mi Beca para Empezar 2026: ¿Dónde y cómo se hace el registro?

El trámite se realizará exclusivamente en línea, por lo que no es necesario acudir a un módulo para presentar la solicitud.

Acceso a la Plataforma: El primer paso es ingresar al sitio web oficial del programa y acceder utilizando la Cuenta Llave CDMX del tutor.

y acceder utilizando la Cuenta Llave CDMX del tutor. Registro del Tutor: Una vez dentro, se debe completar la información personal del tutor en la sección correspondiente, además de adjuntar una fotografía o un archivo PDF de su identificación oficial.

Registro del Beneficiario: Posteriormente, se procede a la sección “Registro de Beneficiario” para introducir los datos específicos de la niña, niño o adolescente que será apoyado.

Comprobante: Al finalizar todo el proceso, es fundamental descargar y guardar el comprobante de registro. Este documento es la constancia de que la solicitud ha sido enviada correctamente.

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