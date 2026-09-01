Ozono y partículas PM2.5 afectan la calidad del aire en CDMX hoy

Todos los días el Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis de la calidad del aire para que cuando los índices de contaminación rebasen los límites establecidos se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este martes se detectaron diversas partículas.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Según el reporte de hoy aunque la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo es bajo, hay partículas O3, NO2, SO2, CO, PM10 y PM2.5 que pueden provocar daños a la salud; los más peligrosos son el ozono y las PM2.5.

El ozono es un gas que se forma cuando la contaminación provocada por autos y fábricas reaccionan a la luz del sol y provoca irritación severa e inflamación de las vías respiratorias.

Las PM2.5 son muy peligrosas debido a que son extremadamente pequeñas y pueden cruzar a los alvéolos y al torrente sanguíneo y pueden causar infartos, embolias y cáncer de pulmón.

Ante ello, se recomienda a la población evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas que es cuando hay mayor concentración de partículas, además se debe utilizar protección solar ya que hay radiación.

¿Se va a activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activan la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando la concentración de contaminantes en el aire supera los 150 puntos por ozono o PM10 y PM2.5. Además se endurecen las restricciones vehiculares con el Doble Hoy No Circula.

Por ahora no se tiene previsto que se active así que los únicos autos que descansan hoy son los holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placa 7 y 8.

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