Cierre de Metrobús CDMX: Lista de estaciones fuera de servicio durante septiembre

El Metrobús de la Ciudad de México tendrá cierres de estaciones durante el mes de septiembre de 2026, esto debido a una serie de trabajos de conservación y mantenimiento; las afectacionesse concentrarán principalmente en Línea 2 y Línea 3.

Si eres usuario frecuente del Metrobús CDMX para llegar a la escuela, trabajo o alguna cita, toma en cuenta y anota las fechas para evitar contratiempos.

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Nuestra línea 2 cuenta con todas estas rutas de servicio para llevarte a tu destino.https://t.co/g2N9qwmT5e pic.twitter.com/PE17i5XP1L — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 4, 2026

¿Qué estaciones del Metrobús estarán cerradas en septiembre?

De acuerdo con el calendario de intervanciones difundido por el sistema de transporte, las estaciones que tendrán suspensión temporal son:

Estación UPIICSA, Línea 2: 5 y 6 de septiembre

Estación Obrero Mundial, Línea 3: 12 y 13 de septiembre

Estación Centro Médico, Línea 3: 19 y 20 de septiembre

Estación Balderas, Línea 3: 26 y 27 de septiembre.

Los cierres de estaciones del Metrobús de la Ciudad de México están relacionados principalmente con trabajos de mantenimiento de guías táctiles, elemento fundamentales para mejorar la accesibilidad y facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual.

Cierre de estaciones en Metrobús CDMX: ¿afectaciones durante toda la semana?

Cabe señalar que los trabajos e intervenciones se encuentran programadas para sábados y domingos, por lo que entre semana el servicio de Metrobús operará normalmenta, salvo modificaciones extraordinarias.

El sistema recomienda cdonsultar el Estado del Servicio del Metrobús antes de iniciar el viaje, ya que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento.

Recuerda que la página oficial permite conocer cierres, suspensiones, además de otras afectaciones en tiempo real.

Si tu recorrido pasa por alguna de estas estaciones del Metrobús de la CDMX, ¿ya tienes prevista una ruta alterna?

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