Choques CDMX hoy 26 de agosto: Alerta por accidentes y avenidas con tráfico pesado

Desde la mañana de este miércoles 26 de agosto se registran choques en varias vialidades de la Ciudad de México (CDMX). Si vas a circular en la capital mexicana, te recomendamos que tomes precauciones, pues las zonas afectadas por accidentes viales reportan tráfico pesado.

En adn Noticias, te tenemos la lista completa de los accidentes de tránsito que podrían provocar que te quedes atrapado varias horas en el tráfico. Consulta los incidentes viales que te conviene evitar.

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Lista de accidentes viales ocurridos hoy 26 de agosto

Este 26 de agosto, equipos de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX laboran en las vialidades afectadas por choques. Toma precauciones y usa vías alternas.

#PrecauciónVial | Cierre de carriles en Aviación Comercial desde Asistencia Pública hacia Circuito Interior. #AlternativaVial | Calz. Ignacio Zaragoza. pic.twitter.com/AYj1wzI7Gv — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 26, 2026

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