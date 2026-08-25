Choques en la CDMX hoy 25 de agosto: Estas son las zonas afectadas por accidentes viales

Los choques registrados hoy 25 de agosto son la principal causa del tráfico pesado en la CDMX, pues provocan la reducción de carriles en las principales vías. En adn Noticias, te mantenemos al tanto de los accidentes viales que suceden a lo largo del día en la capital del país, para que puedas evitar el caos vehicular y planees tu ruta por vías alternas.

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Lista de accidentes viales ocurridos hoy 25 de agosto en la mañana

Autoridades de tránsito y servicios de emergencia atienden varios choques hoy en la CDMX que afectan la circulación en avenidas principales, por lo que se recomienda tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Los accidentes viales de hoy generan retrasos para automovilistas y usuarios del transporte público durante las primeras horas del día, especialmente en vialidades de alta afluencia como Periférico, Circuito Interior y otras arterias importantes de la CDMX. A continuación, te compartimos algunos de los accidentes viales de este martes 25 de agosto.

1:29 horas: Se registró un choque vehicular en la lateral de Circuito Interior, a la altura de Puerto México al Sur, en la alcaldía Venustiano Carranza.

#PrecauciónVial por percance vehicular en lateral de Circuito Interior a la altura de Puerto México al Sur, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/cnBRRObcsf — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 25, 2026

1:04 horas: Se registró percance vehicular en Viaducto Miguel Alemán, a la altura de calle Zempoala, en la alcaldía Benito Juárez.

12:26 a.m. Hubo un choque vehicular en Av. Tláhuac, a la altura de Av. de las Torres, esto en la alcaldía Iztapalapa.

#PrecauciónVial por percance vehicular en Av. Tláhuac a la altura de Av. de las Torres, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/iWVGYKFQWi — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 25, 2026

Recomendaciones si vas a manejar hoy 25 de agosto

Si quieres evitar verse involucrado en un choque en la CDMX hoy, asegúrate de reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar incorporaciones de último momento.

También es importante atender los avisos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y utilizar aplicaciones de navegación para identificar rutas alternas mientras continúan las labores de atención en los puntos afectados.

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