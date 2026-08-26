EN VIVO: Líneas 1, 8 y B con retrasos en el Metro CDMX; Metrobús con altos tiempos de espera L3 hoy 26 de agosto

¿Tienes que llegar puntual a una cita este miércoles 26 de agosto y no tienes tu automóvil por el Hoy No Circula? Ten mucha paciencia porque se reportan retrasos y altos tiempos de espera en los dos principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX), es decir, en el Metro y Metrobús.

En el caso específico del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, los retrasos se concentran en las líneas 1, 8 y B, tres de las más utilizadas en la capital y que conectan con el resto de los estados del Valle de México.

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX tiene afectaciones en la línea 3, de acuerdo a usuarios; no obstante, las autoridades detallaron que se restableció el servicio tras cierres en las estaciones Pueblo Santa Cruz Atoyac y Miguel Laurent.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 26 de agosto

¿Cómo va el Metro CDMX hoy miércoles?

07:19 horas: reportan retrasos de 10 minutos en la línea 6 del Metro CDMX

del Metro CDMX 07:03 horas: Metro CDMX reporta circulación constante en líneas 1, 3, 2, 7, 8, 9, 12 y A

06:18 horas: retrasos de más de 15 minutos en la línea 7 , principalmente en dirección a El Rosario

, principalmente en dirección a El Rosario 06:01 horas: Metro CDMX informa que se registra circulación constante de trenes en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y A

06:00 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea 8 del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:58 horas: se agiliza la circulación de trenes en la línea B del Metro CDMX tras reporte de retrasos

del Metro CDMX tras reporte de retrasos 05:37 horas: usuarios reportan más de 15 minutos de espera en la línea A del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:34 horas: se agiliza la circulación de trenes en la línea 1 del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

🟢AVISO L3



2️⃣Al momento, se restablece el servicio en Pueblo Sta. Cruz Atoyac y Miguel Laurent.

(Actualización 04:25 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/3EhLMMAToJ#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 26, 2026

Así avanza el Metrobús CDMX este 26 de agosto

05:30 horas: usuarios reportan más de 10 minutos de retrasos en la línea 3 ; autoridades confirman que llegan unidades a las estaciones

; autoridades confirman que llegan unidades a las estaciones 04:40 horas: se restablece el servicio en las estaciones Pueblo Sta. Cruz Atoyac y Miguel Laurent de la línea 3 del Metrobús

en las de la del Metrobús 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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