Choque frontal entre un autobús y un camión deja muertos y heridos en una carretera de Brasil

Al menos 23 personas murieron después de un choque frontal entre un autobús y un camión en la carretera BR-373 en el sureño estado de Paraná, en Brasil; un siniestro ocurrido durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026.

La Policía Federal de Carreteras también informó que otras cinco personas resultaron heridas cuando los vehículos chocaron alrededor de las 3 de la madrugada (hora local). La mayoría de las víctimas viajaban en el autobús de pasajeros, y el conductor del camión también murió, según el comunicado más reciente de las autoridades.

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🔴 23 muertos en accidente rutero en Brasil



🔸 Fue tras un choque frontal entre un camión y un bus sobre la ruta BR - 373.



👉🏼 Todas las víctimas mortales estaban en el autobús.



👉🏼 Además hay 5 heridos que están siendo atendidos en Ponta Grossa, estado de Paraná.



🟠… pic.twitter.com/ETC9d1N1k4 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 19, 2026

Muertos y heridos por accidente de autobús en carretera BR-373 de Paraná

Según la policía, el autobús implicado en el accidente pertenecía al Departamento de Salud Municipal de Imbituva y se dirigía a hospitales de la región de Curitiba, la capital del estado de Paraná, ubicada a unos 180 kilómetros de distancia. Según las autoridades, el camión habría invadido el carril contrario, provocando el choque.

🇧🇷 Brasil, tragedia en Paraná: 23 muertos y 5 heridos tras el choque frontal entre un microbús de la Secretaría de Salud y un camión.



La mayoría de las víctimas eran pacientes que viajaban a hospitales.

El gobierno del estado decretó 3 días de luto oficial. pic.twitter.com/L5NmYFeSOT — Dani Lerer (@danilerer) August 19, 2026

Las imágenes del lugar del fatal accidente en Brasil, mostraron vehículos de emergencia, además de una fuerte presencia policial en la carretera. La Policía Federal de Carreteras informó a la agencia Reuters que, alrededor de las 3:30 AM (hora local), se produjo este choque entre un autobús y un camión, en la que fallecieron al menos 23 personas.

O Coritiba manifesta profundo pesar pela tragédia ocorrida na madrugada desta quarta-feira (19) na BR-373, em Ipiranga, no interior do Paraná.



O grave acidente envolvendo um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva e uma carreta resultou na morte de 23 pessoas e deixou… pic.twitter.com/X5TszhJ2y2 — Coritiba (@Coritiba) August 19, 2026

Cabe señalar que la ciudad de Imbituva, una localidad de unos 30 mil habitantes, declaró dos días de luto oficial tras el accidente de hoy en Brasil. La autopista permaneció cerrada sin una fecha estimada de reapertura, según informó la empresa operadora de la carretera, Via Araucaria, en una publicación en sus redes sociales.

Importancia de la ruta BR-373 en Brasil

La carretera BR-373 es una vía federal de Brasil que conecta el estado de Paraná con el estado de Sao Paulo, pasando por ciudades clave como Ponta Grossa y Guarapuava. Su importancia radica en que trata de un eje logístico y de transporte, que además vincula la al turismo y los viajes en la región sur de Brasil con los centros económicos del sudeste.

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