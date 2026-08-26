Marcha y bloqueos colapsarán calles de CDMX hoy; alcaldías con cortes viales

En la CDMX es muy común que haya manifestaciones debido a que es la capital del país y hoy se tienen previstos varios bloqueos que se llevarán a cabo en diferentes horas del día, y para que tomes previsiones y salgas con tiempo te decimos en dónde se registrarán cortes a la circulación.

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Marcha de padres de los 43 normalistas

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero realizarán una marcha a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

¿En dónde habrá cierres por bloqueos hoy?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hoy se llevarán a cabo bloqueos en las siguientes alcaldías:

Cuauhtémoc

Plaza de Lectura José Saramago Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

Secretaría de Gobierno en Av. Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico a las 10:00 horas.

Av. José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico a las 11:00 horas.

Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Juzgados de Juicio Oral CDMX en Dr. Lavista No. 105-127, colonia Doctores a las 12:30 horas.

Milpa Alta

Explanada Cívica de San Antonio Tecómitl en Av. Morelos y Av. 5 de Mayo Poniente, colonia San Antonio Tecómitl a las 09:00 horas.

Coyoacán

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria a las 11:00 horas.

Gustavo A. Madero

Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional en Miguel Bernard y Av. Miguel Othón de Mendizábal, colonia La Escalera Zacatenco a las 10:00 horas.

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del Instituto Politécnico Nacional (Campanario) Manuel de Anda y Barredo y Av. Juan de Dios Bátiz, colonia Nueva Industrial Vallejo a las 12:00 horas.

Estación “Deportivo 18 de Marzo”, línea 3 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Insurgentes Norte y Av. Ricarte, colonia Tepeyac Insurgentes a las 14:15 horas.

Álvaro Obregón

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en Av. Universidad No. 1449, colonia Pueblo Axotla a las 11:00 horas.

Benito Juárez

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya durante el día.

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