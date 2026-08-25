UTOPÍA México Tenochtitlán tiene spa, cine, alberca y taller de robótica; ubicación y horario

Hoy se inauguró la UTOPÍA México-Tenochtitlán en la alcaldía Miguel Hidalgo, una superficie de 10 mil metros cuadrados y tendrá una gran variedad de actividades y servicios del Sistema Público de Cuidados.

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¿Qué actividades hay en la UTOPÍA México-Tenochtitlán?

En esta nueva UTOPÍA se impartirán una gran variedad de talleres entre los que destacan robótica, manga y dibujo. También habrá clases de baile y danza, una sala inmersiva y un “Sala Beat” y huertos urbanos. Tendrá un espacio donde se proyectarán películas, música y actividades nocturnas llamado Cine bajo las estrellas.

Los servicios que ofrecerá serán spa, lavandería, comedor comunitario, atención a la salud y habrá una Casa de Día para adultos mayores, consultorio general y mastografías. Hay alberca semiolímpica y gimnasio equipado.

Cabe destacar que todos los talleres y servicios en las UTOPÍAS son gratuitos, esto con el objetivo de que cualquier persona pueda acceder a ellos.

Ubicación y horarios de la UTOPÍA México-Tenochtitlán

La nueva UTOPÍA en la CDMX se encuentra ubicada en Calzada México-Tacuba 235 en la alcaldía Miguel Hidalgo. Se prevé que esta UTOPÍA tenga el mismo horario que el resto de los recintos que ofrecen servicio de martes a domingo de las 06:00 o de las 08:00 a las 20:00 horas.

La mejor forma de llegar es en transporte público y la estación del Metro más cercana es Colegio Militar de la Línea 2. También puedes utilizar algún microbús o autobús que circulen por la Calzada México Tacuba con dirección al Zócalo/Centro Histórico o Cuatro Caminos (Toreo). Si prefieres puedes utilizar la bici ya que hay cicloestaciones.

La Utopía México-Tenochtitlan, la primera que construimos en la alcaldía Miguel Hidalgo, está por abrir sus puertas.



Este martes 25 de agosto, a las 12:30 horas, acompáñanos a conocer una más de las #ObrasQueTransformanLaCapital.



¡Te esperamos en la gran inauguración! pic.twitter.com/29LgT8DJuo — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) August 25, 2026

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