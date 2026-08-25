Más lugares para estudiar: UAM abrirá convocatoria extraordinaria 2027; así será el proceso de admisión

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) anunció un proceso extraordinario de admisión para 2027, con el objetivo de ampliar las oportunidades de ingreso a la educación superior.

Las personas que sean seleccionadas podrán comenzar sus actividades académicas durante el trimestre 27-I, cuyo inicio está programado para el 18 de enero de 2027.

La decisión institucional atiende la convocatoria emitida por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en un esfuerzo conjunto por contrarrestar la crisis de cobertura educativa que año con año deja a miles de aspirantes sin un espacio universitario.

La UAM explicó que tomó la decisión en ejercicio de su autonomía y de acuerdo con su planeación institucional.

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Convocatoria UAM 2026-2027: ¿Cuándo es el examen de admisión?

La UAM precisó que las fechas, los lugares disponibles y las condiciones de admisión serán difundidos una vez que sesionen los órganos colegiados competentes. Por el momento, la institución no ha dado a conocer los detalles de la convocatoria.

No obstante, se espera que participen en la convocatoria las cinco unidades académicas de la UAM:

Unidad Azcapotzalco

Unidad Cuajimalpa

Unidad Iztapalapa

Unidad Xochimilco

Unidad Lerma

La ampliación de la matrícula, agregó, estará acompañada de gestiones para obtener un incremento presupuestario que permita absorber el crecimiento de estudiantes sin afectar las funciones sustantivas de la institución.

Subrayó que el aumento de la matrícula deberá realizarse preservando la calidad académica y garantizando la atención de los estudiantes que actualmente forman parte de la institución.

Los requisitos definitivos tampoco han sido publicados.

Por ello, los aspirantes deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer los requisitos y el calendario del nuevo proceso de admisión.

¿Qué carreras ofrece la UAM?

Aunque no se han revelado cuáles son las carreras que participarán en la próxima convocatoria, estas son algunas de las que ofrece la UAM:

Arquitectura

Diseño de la Comunicación Gráfica

Diseño Industrial

Computación

Ingeniería en Computación

Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones

Ingeniería Electrónica

Ingeniería en Energía

Ingeniería Química

Química

Biología

Estomatología (Odontología)

Medicina

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Química Farmacéutica Biológica

Ciencias de la Comunicación

Administración

Filosofía

Historia

Sociología

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