¡Ojo! Xochimilco tendrá Ley Seca: Fechas y zonas donde no venderán alcohol

Si vives en Xochimilco o tienes previsto acudir alguna de sus fiestas patronales, toma precauciones: autoridades de la alcaldía establecieron nuevas fechas de Ley Seca en distintos pueblos y colonias durante octubre y principios de noviembre de este 2026.

La medida consiste en suspender la venta y expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos y puntos de venta ubicados dentro de la zonas señaladas, como parte de las disposiciones para mantener el orden durante la celebraciones. La información fue difundida a partir de la publicación correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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¿Cuándo comienza la Ley Seca en Xochimilco?

El calendario contempla diferentes periodos; en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, la restricción inició el 2 de octubre y se mantiene hasta el 12 de octubre.

Posteriormente, en La Huichapan la prohibición estará vigente del 9 al 12 de octubre, mientras que en el pueblo de San Lucas Xochimanca se aplicará del 13 al 25 de octubre.

La medida también contempla fechas específicas para Santa María Tepan, donde se restringirá la venta de alcohol el 25 de octubre.

¿Qué otras zonas tendrán prohibida la venta de alcohol en Xochimilco?

El calendario alcanza al pueblo de San Gregorio Atlapulco, donde la Ley Seca se extenderá del 28 de octubre al 2 de noviembre.

La alcaldía Xochimilco aplica estas restricciones de manera focalizada con motivo de sus tradicionales fiestas patronales; por ello, no significa que toda la demarcación quede bajo Ley Seca al mismo tiempo.

La medida busca acompañar las reservaciones con disposiciones de seguridad y orden público, y tú.¿vas a alguna fiesta patronal del Xochimilco? Revisa bien la fecha y la zona para evitar contratiempos.

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