¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: Así están líneas y estaciones este 5 de octubre

Comenzó una nueva semana este lunes 5 de octubre y si tienes que dejar tu automóvil por el Hoy No Circula, toma en cuenta que los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) ya presentan retrasos desde las primeras horas del día.

En adn Noticias te contamos cómo avanza el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús para que no llegues tarde durante este lunes.

#MetroAlMomento:



Las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales.



Las Líneas 4, 5 y 6 operan con afluencia baja y circulación constante de trenes.



Comienza el incremento de afluencia en las Líneas 3 y B,… pic.twitter.com/a2uBpg7kJG — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 5, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX durante este lunes 5 de octubre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy?

06:18 horas: Metro CDMX agiliza la salida de los trenes de la línea B

06:12 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 1 ; Metro CDMX descarta averías

; Metro CDMX descarta averías 06:11 horas: Metro CDMX agiliza el servicio de los trenes de la línea A en medio de reportes de retrasos

en medio de reportes de retrasos 06:10 horas: Metro CDMX reporta afluencia moderada en estaciones de las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A

06:00 horas: Metro CDMX reportan retrasos en las líneas 3 y B

05:34 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 4 del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:25 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes de la línea 9

05:20 horas: usuarios reportan cierre de la estación Allende de la línea 2 ; Metro CDMX descarta dicha información y asegura que ofrece servicio

; y asegura que ofrece servicio 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este lunes 5 de octubre

04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

04:21 horas: se restablece el servicio de la línea 6 del Metrobús tras un fin de semana con cierre en estaciones

del Metrobús tras un fin de semana con cierre en estaciones 04:20 horas: se restablece el servicio de la estación Juárez , de la línea 3, tras cierre por obras

, de la línea 3, tras cierre por obras 04:19 horas: se restablece el servicio de la línea 1 del Metrobús

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