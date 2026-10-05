¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: Así están líneas y estaciones este 5 de octubre

Comenzó una nueva semana este lunes 5 de octubre y si tienes que dejar tu automóvil por el Hoy No Circula, toma en cuenta que los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) ya presentan retrasos desde las primeras horas del día.
En adn Noticias te contamos cómo avanza el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús para que no llegues tarde durante este lunes.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX durante este lunes 5 de octubre
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?
- 06:18 horas: Metro CDMX agiliza la salida de los trenes de la línea B
- 06:12 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 1; Metro CDMX descarta averías
- 06:11 horas: Metro CDMX agiliza el servicio de los trenes de la línea A en medio de reportes de retrasos
- 06:10 horas: Metro CDMX reporta afluencia moderada en estaciones de las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A
- 06:00 horas: Metro CDMX reportan retrasos en las líneas 3 y B
- 05:34 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 4 del Metro CDMX
- 05:25 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes de la línea 9
- 05:20 horas: usuarios reportan cierre de la estación Allende de la línea 2; Metro CDMX descarta dicha información y asegura que ofrece servicio
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX este lunes 5 de octubre
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
- 04:21 horas: se restablece el servicio de la línea 6 del Metrobús tras un fin de semana con cierre en estaciones
- 04:20 horas: se restablece el servicio de la estación Juárez, de la línea 3, tras cierre por obras
- 04:19 horas: se restablece el servicio de la línea 1 del Metrobús
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