Tormentas de hasta 50 mm amenazan a la CDMX a partir de hoy; días en los que lloverá más

Fuertes tormentas de entre 25 y 50 mm se registrarán en los próximos días en la CDMX. Una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste del país y divergencia en altura provocarán afectaciones en el clima, por lo que se registrarán lluvias de fuertes a muy fuertes que afectarán a las 16 alcaldías de la capital mexicana, a partir de hoy.

Ante este pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la CDMX advirtió a los capitalinos que el temporal de lluvias se extenderá una semana más.

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¿Dónde habrá lluvias hoy en CDMX?

Para este lunes 5 de octubre, las autoridades capitalinas advierten que se prevén lluvias fuertes durante la tarde y noche.

Lluvias de intensidad fuerte: alcaldías Álvaro Obregón , Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo .

, y . Lluvias de intensidad débil a moderada: alcaldía Tlalpan.

⚠️🌧 #AvisoEspecial por temporal de #lluvias en la Ciudad de México.



Se extiende el periodo de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad #eléctrica y rachas de #viento de 50 km/h. Durante este periodo se esperan temperaturas frescas. Por ello, te recomendamos:



➡️… pic.twitter.com/I6ZcWKFCKo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 5, 2026

¿Cuándo terminarán las lluvias en la CDMX?

De acuerdo con el pronóstico del clima del SMN de la Conagua, durante esta semana, se esperan fuertes tormentas en algunas de las alcaldías de la CDMX, que también estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de 50 km/h. Los días en los que lloverá más en la CDMX comienzan este lunes 5 de octubre y terminarán hasta el próximo sábado 10 de octubre.

Por esta razón, las autoridades capitalinas recomiendan tomar las siguientes medidas preventivas:

Retirar basura de las coladeras para evitar inundaciones

para Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras

Usar impermeable y paraguas

Es importante que te cuides y te mantengas abrigado, pues se registrarán temperaturas máximas de entre 20 a 23°C.

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