VIDEO: Gradas de jaripeo se vienen abajo en Xochimilco; hay personas heridas

Se reportan 12 personas heridas después de que las gradas en un jaripeo que se realizaba en San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco, colapsaran este domingo 4 de octubre.

El accidente movilizó rápidamente a elementos de la Policía y servicios de emergencia, quienes ya atienden a las personas heridas, algunas de ella de gravedad.

En el video se puede observar cómo algunas personas aseguran que no sufrieron heridas debido a que se encontraban hasta arriba de las gradas, sin embargo, otros de los presentes se muestran visiblemente preocupados.

🚨#AlertaADN



Colapsaron las gradas en un jaripeo de San Francisco Tlalnepantla en Xochimilco; se reportan varios heridos pic.twitter.com/DoMsUxr5DW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 5, 2026

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¿Qué dijo la alcaldía Xochimilco sobre el accidente en el jaripeo?

A través de un comunicado, la alcaldía Xochimilco informó que las 12 personas que resultaron heridas recibieron atención médica. Al menos 10 de los lesionados presentan contusiones y 2 fracturas, con lesiones de gravedad.

Señaló que personal de Protección Civil, Grupo de Rescate Xochimilco y Seguridad Ciudadana brinda atención y la alcaldía seguirá informando sobre la situación.

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