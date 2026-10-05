Familiares de joven desaparecida realizarán bloqueos hoy en CDMX; manifestaciones cierran circulación

Las movilizaciones sociales que se prevén en la Ciudad de México (CDMX) hoy lunes 5 de octubre paralizarán calles, sobre todo de la alcaldía Cuauhtémoc.

Una de las manifestaciones está enfocada en la aparición con vida de una joven que fue vista por última vez en la alcaldía Iztapalapa, el 8 de septiembre.

Joven desaparecida en CDMX

Familiares de la joven desaparecida en la alcaldía Iztapalapa se manifestarán en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, que se ubica sobre avenida Niños Héroes No.102, colonia Doctores.

Solicitan avances de la investigación por la desaparición de la joven el 8 de septiembre en la Unidad Habitacional Triángulo de las Agujas 1.

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Bloqueos en CDMX hoy 5 de octubre

Choque en segundo piso de Periférico Sur

Producto del piso mojado se registró un choque en el segundo piso del Periférico Sur, a la altura de Tiziano, en Mixcoac. Como alternativa vial está la parte baja; la circulación se complica desde San Jerónimo hacia Viaducto.

🌧️🚗 #Importante | Choque en el segundo piso del Periférico



El pavimento mojado provocó un accidente a la altura de Tiziano, en #Mixcoac. No hubo lesionados, pero la circulación se complicó desde San Jerónimo hacia Viaducto.



⚠️ Como alternativa, se recomienda usar la parte… pic.twitter.com/bs4Sk4ay5T — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 5, 2026

Carretera México-Cuernavaca

Las autoridades de tránsito piden a los conductores tener precauciones por presencia de neblina sobre la carretera México-Cuernavaca, desde el kilómetro 27 hasta el 29.

Blv de los Virreyes

Se movilizan servicios de emergencia al Boulevard de los Virreyes con dirección al Oriente, a la altura de Cumbres de Acultzingo, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, después de una volcadura.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a Blvd. de los Virreyes con dirección al Oriente a la altura de Cumbres de Acultzingo, col. Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo por volcadura. pic.twitter.com/4LBHgCFTq4 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 5, 2026

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